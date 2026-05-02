Sanciones de EE.UU. a Cuba buscan disuadir a otros gobiernos según expertos

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que endurece las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, extendiendo las penalizaciones contra el régimen de la isla y las compañías extranjeras que hacen negocios con ella.

De acuerdo con los especialistas en el tema, la orden se basa en las sanciones introducidas a inicios de este 2026 y apunta que Cuba sigue siendo una prioridad para el gobierno republicano, incluso mientras EE.UU. lidia con otros conflictos internacionales en Irán, entre otros.

La orden del mandatario está dirigida a funcionarios cubanos, personas acusadas de corrupción y personas que laboran en los sectores energéticos, de defensa o de servicios financieros del país. No menciona a nadie en especial.

Asimismo, dichas medidas aumentan la presión sobre las instituciones financieras extranjeras al amenazar su acceso a los mercados estadounidenses si siguen colaborando con entidades cubanas. La administración asegura que las sanciones también buscan desalentar una mayor participación de adversarios extranjeros.

El profesor de estudios cubanos en la Universidad de Miami, Andy Gómez, aseguró que la orden ejecutiva tiene implicaciones geopolíticas más amplias. Agregó que puede interpretarse como una advertencia a países como Rusia y China para que mantengan las distancias.

“Este es el mensaje oculto tras lo que se ha escrito, y así es como yo lo interpreto”, manifestó.

Las mencionadas medidas se producen tras meses de intensa presión sobre Cuba por parte de la administración Trump, que ha usado la amenaza de aranceles elevados para bloquear en gran medida el envío de petróleo a Cuba por parte de otras naciones, causando una grave escasez de energía

Trump no ha descartado algún tipo de acción militar en Cuba, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la isla necesita implementar grandes reformas económicas y políticas, informó CBS News.

El líder de la Casa Blanca ha sugerido la posibilidad de “conquistar” Cuba en varios momentos, la más reciente el viernes, cuando dijo en un discurso que planea dirigirse a Cuba luego de terminar la guerra con Irán.

“De regreso de Irán”, dijo, provocando risas, “quizás el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se acerque, se detenga a unos 330 pies de la costa y digan: ‘Muchas gracias, nos rendimos'”.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel, líder del régimen cubano, condenó el endurecimiento de las sanciones en X, tildándolas de “medidas coercitivas” diseñadas para intimidar a su país.

Hoy, el gobierno de #EEUU ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional.



Nadie honesto puede… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

El endurecimiento de las sanciones se produce después de que Raúl Castro, expresidente, hiciera una inusual aparición pública el viernes en el desfile del Primero de Mayo en Cuba. De acuerdo con Gómez, la medida puede interpretarse como un esfuerzo calculado para proyectar fortaleza.

“Estamos hablando de un hombre que va a cumplir 95 años”, explicó Gómez. “Eso transmite el mensaje de que él sigue siendo quien toma las decisiones”.

Según el profesor, las sanciones también incluyen una advertencia implicita sobre la migración. Asevero que el gobierno está dejando claro a los líderes cubanos que no tolerará una migración masiva a Estados Unidos.

En este sentido, la orden ejecutiva podría tener consecuencias importantes para los bancos extranjeros, que corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense si hacen negocios con el gobierno cubano.

Carlos Giménez, representante del sur de Florida, aplaudió las sanciones.

“Las nuevas sanciones contra el régimen cubano son necesarias para atacar su aparato de seguridad, la maquinaria que encarcela a presos políticos y oprime a su pueblo”, indicó el representante republicano. “Quien apoye esta tiranía enfrentará graves consecuencias. Debemos acabar con este régimen represivo que sigue representando una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Se acabaron los días de impunidad. La libertad y nuestra seguridad no son negociables”.

Al sur de Florida, donde los cubanoamericanos siguen de cerca la política estadounidense hacia la isla, el anuncio refuerza las preocupaciones que venían surgiendo desde hace tiempo.

Gómez explicó que la frustración ha ido incrementando dentro de la comunidad cubanoamericana mientras la atención de Estados Unidos se ha enfocado en los conflictos en el extranjero.

“Esta medida demuestra a Cuba que no ha sido olvidada“, dijo Gómez. “A pesar de otras prioridades internacionales, el tema de Cuba sigue presente”.

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