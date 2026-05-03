Autoridades confirman que disparo de Cole Allen impactó a agente del Servicio Secreto durante cena con Trump

Las autoridades federales han determinado que un disparo realizado por Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una cena en Washington, impactó en un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, informó la agencia Associated Press.

El incidente ocurrió el pasado 25 de abril en un hotel de la capital estadounidense, donde se celebraba la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. De acuerdo con la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, las investigaciones confirmaron que un perdigón disparado por el sospechoso quedó incrustado en el chaleco antibalas del agente.

“Ahora podemos afirmar que un perdigón proveniente de la escopeta del acusado quedó en la fibra del chaleco del agente. Sin duda, se trata de su bala”, declaró Pirro citada por AP.

El acusado, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, permanece detenido a la espera de juicio. Está imputado por intento de asesinato del presidente, además de otros dos cargos relacionados con armas de fuego, incluido el uso de un arma durante la comisión de un delito violento. De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

Según las autoridades, Allen intentó irrumpir armado con pistolas, cuchillos y un rifle en el salón donde se desarrollaba el evento, que reunía a periodistas, funcionarios y otras personalidades. Durante el ataque, el agente del Servicio Secreto resultó alcanzado, aunque sobrevivió, mientras que el sospechoso fue herido sin recibir disparos.

La semana pasada, Pirro había señalado que no existían pruebas de que el agente hubiera sido alcanzado por fuego amigo, pero los nuevos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el disparo provino directamente del arma del acusado.

En paralelo, la defensa de Allen presentó un documento judicial indicando que su cliente ya no se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio, por lo que solicitaron retirar una moción previa relacionada con esa supervisión.

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