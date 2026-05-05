Tres muertos por posible brote de hantavirus dentro de un crucero proveniente de Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la operadora Oceanwide Expeditions confirmaron la detección de un brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius, que ha provocado la muerte de al menos tres personas entre el 11 de abril y el 2 de mayo.

Hasta el momento, las pruebas de laboratorio ratificaron dos casos positivos, uno de ellos permanece ingresado en cuidados intensivos, mientras se investigan otros cinco sospechosos.

Conología de los fallecidos por hantavirus

El incidente se originó durante la travesía del barco desde Argentina hacia las Islas Canarias. Las primeras víctimas fueron un matrimonio neerlandés. El esposo, de 70 años, murió el pasado 11 de abril tras presentar fiebre, dolor abdominal y diarrea, informó ABC News.

Por su parte, su esposa, de 69 años, desembarcó en Santa Elena y posteriormente murió el 26 de abril en Sudáfrica tras desplomarse en el aeropuerto. Sus pruebas confirmaron la presencia de hantavirus.

Una tercera pasajera de nacionalidad alemana falleció el 2 de mayo por causas que aún se investigan, tras mostrar síntomas de neumonía. Por otro lado, un ciudadano británico fue evacuado desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica, donde se encuentra en estado crítico y bajo aislamiento en un centro médico privado en Sandton.

Situación de la tripulación y pasajeros a bordo

El navío se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde con 149 personas de 23 nacionalidades diferentes. La OMS precisó que entre los tripulantes permanecen a bordo tres personas con síntomas sospechosos. Actualmente, dos personas de origen británico y holandés, presentan problemas respiratorios agudos de diversa gravedad y una tercera persona presenta fiebre alta y cuadros gastrointestinales.

Oceanwide Expeditions ha confirmado que los pasajeros no desembarcarán en Cabo Verde, salvo las tres personas que requieren evacuación médica inmediata. La empresa estudia dirigir la embarcación hacia Las Palmas o Tenerife para que el resto de los ocupantes se sometan a revisiones adicionales bajo la supervisión de la OMS y las autoridades sanitarias de los Países Bajos.

“Se están implementando estrictas medidas de precaución a bordo, incluyendo medidas de aislamiento, protocolos de higiene y monitoreo médico. Todos los pasajeros han sido informados y están recibiendo apoyo”, declaró la compañía en su último comunicado.

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