Señales silenciosas: los síntomas poco conocidos que pueden indicar presión alta

La presión arterial alta —también llamada hipertensión— suele avanzar sin dar señales claras, pero sus consecuencias pueden ser graves si no se detecta a tiempo. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que casi la mitad de los adultos vive con hipertensión y que una gran parte no la tiene bajo control. En ciudades como Nueva York, donde el ritmo de vida, el estrés y los hábitos alimentarios influyen, el problema es aún más relevante desde el punto de vista de la salud pública.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advierte que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras. El desafío es que, en muchos casos, no produce síntomas evidentes durante años, lo que retrasa el diagnóstico. Por eso se la conoce como el “asesino silencioso”: cuando aparecen complicaciones, el daño ya puede estar avanzado.

Sin embargo, esto no significa que el cuerpo no envíe señales. En algunas personas, síntomas sutiles o poco específicos pueden ser una alerta temprana, aunque suelen confundirse con cansancio, estrés o problemas menores. Reconocerlos y no ignorarlos puede ser clave para actuar antes de que la presión alta genere consecuencias más serias.

Reducir el consumo de sal, son algunos de los hábitos alimenticios que pueden ayudar a mantener bajo control la hipertensión. Crédito: Shutterstock

Por qué es tan importante detectarla a tiempo

Si bien la mayoría de los casos no presenta síntomas evidentes, algunos signos pueden aparecer y pasar desapercibidos:

Dolor de cabeza persistente, especialmente por la mañana.

Mareos o sensación de inestabilidad.

Zumbido en los oídos (tinnitus).

Visión borrosa o puntos de luz.

Fatiga constante sin causa clara.

Sensación de presión en el pecho o ansiedad inexplicable.

Estos síntomas no siempre indican hipertensión, pero si se repiten o aparecen juntos, es importante no minimizarlos.

El error más común: esperar señales claras

Una de las principales dificultades con la presión alta es que muchas personas esperan síntomas intensos antes de consultar. Pero, en la práctica, eso rara vez ocurre. Por eso las guías médicas recomiendan controles periódicos incluso en personas sin síntomas, porque la única forma segura de detectarla es medir la presión arterial.

Factores que aumentan el riesgo

Hay condiciones que hacen más probable desarrollar hipertensión:

Estrés constante.

Dieta alta en sal.

Sobrepeso.

Falta de actividad física.

Consumo de alcohol o tabaco.

Antecedentes familiares.

En comunidades latinas, el riesgo puede ser mayor por factores combinados como alimentación, acceso a servicios de salud y condiciones laborales.

Crédito: Shutterstock

Qué hacer si sospechas que tienes presión alta

El primer paso es simple: medir la presión. Hoy existen dispositivos accesibles para hacerlo en casa, además de controles gratuitos o de bajo costo en farmacias y centros de salud.

Si los valores son elevados o los síntomas se repiten, lo recomendable es consultar a un profesional para confirmar el diagnóstico y evaluar el tratamiento.

Lo importante es tener en cuenta que la presión alta no siempre da señales claras, pero el cuerpo puede enviar advertencias sutiles. Escucharlas a tiempo puede marcar la diferencia.

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