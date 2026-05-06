The New York Times enfrenta demanda por discriminar a un hombre blanco en un ascenso

Una agencia federal de derechos civiles presentó una demanda por discriminación contra el periódico The New York Times, argumentando que la nueva organización pasó por alto a un trabajador blanco para un ascenso en favor de una mujer menos calificada para cumplir con sus objetivos de diversidad.

El medio de comunicación neoyorquino tildó la demanda de políticamente motivada y aseguró que se defendería “enérgicamente”.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) presentó la demanda el martes en nombre de un editor del NYT que interpuso una queja luego de no obtener el puesto de subdirector de la sección de bienes raíces el año pasado, alegando discriminación por género y raza en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de sexo, raza, origen nacional o religión.

La EEOC dijo que los objetivos declarados públicamente por la organización de noticias de subir la cantidad de mujeres y personas de color en sus puestos directivos influyeron en la decisión de dejar por fuera al aspirante blanco de la ronda final de entrevistas, mientras supuestamente se dio prioridad a tres mujeres y un hombre negro.

Andrea Lucas, presidenta de la EEOC, es una firme defensora de la campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra las políticas de diversidad corporativas que, de acuerdo con ella, derivan en discriminación contra hombres blancos y otros grupos.

En diciembre pasado, Lucas publicó un mensaje en redes sociales haciendo un llamado a los hombres blancos a denunciar cualquier discriminación que consideren sufrida debido a las políticas de diversidad de sus empleadores, informó AP News.

“Nadie está por encima de la ley, incluidas las instituciones de élite. No existe la discriminación inversa; toda discriminación por raza o sexo es igualmente ilegal, según los principios de derechos civiles establecidos desde hace mucho tiempo”, declaró Lucas en un comunicado.

“Sin importar el tamaño o el poder del empleador, la EEOC, bajo mi liderazgo, no escatimará esfuerzos para garantizar una aplicación imparcial y sin discriminación racial del Título VII, a fin de proteger a los trabajadores estadounidenses, incluidos los hombres blancos”.

Por su parte, Danielle Rhoades Ha, vocera del New York Times, manifestó que la EEOC “se desvió de las prácticas habituales de maneras muy inusuales. La acusación se centra en una única decisión de personal para uno de los más de 100 puestos de subdirector en la redacción, pero la denuncia de la EEOC hace afirmaciones generalizadas que ignoran los hechos para ajustarse a una narrativa predeterminada”.

“Ni la raza ni el género influyeron en esta decisión; contratamos a la candidata más cualificada, y es una excelente editora”, agregó Rhoades Ha.

En la demanda que fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la denuncia de la EEOC asegura que el demandante, cuya identidad no se dio a conocer, ha laborado como editor para el New York Times desde 2014, principalmente como editor senior en la sección internacional, con experiencia en artículos sobre bienes raíces.

La reclamación fundamenta que la mujer finalmente nombrada subdirectora de la sección inmobiliaria “no tenía experiencia en periodismo inmobiliario”, pero que “como mujer multirracial, esta candidata encajaba con las características raciales y/o sexuales que el NYT buscaba aumentar en su equipo directivo”. La EEOC afirmó que uno de los entrevistadores del panel final la describió como “un poco inexperta en general”.

Asimismo, EEOC citó en la demanda extensamente las políticas de diversidad en inclusión de The New York Times como prueba de sus presuntas politicas discriminatorias.

En especial, la demanda cita el plan “Llamada a la Acción” de la organización, publicado en febrero de 2001, en el que se fijaba la meta de aumentar en un 50% la cifra de trabajadores negros y latinos en sus puestos de liderazgo para 2025. La EEOC aseguró que NYT alcanzó ese objetivo en 2022, pero mantuvo su compromiso con las políticas de diversidad.

Según los informes citados en la demanda, en 2024 los trabajadores blancos representaban el 68% de su equipo directivo, frente al 29% de personas negras y latinas.

Lucas ha sido crítica con los objetivos de representación que muchas compañías han anunciado públicamente, particularmente a raíz de las protestas raciales de 2020 tras el asesinato por parte de la policía de un hombre negro desarmado, George Floyd.

En gran parte de los casos, de acuerdo con el Título VII, es ilegal que los empleadores tengan en cuenta la raza o el género al tomar decisiones de contratación, ascenso, entre otras. Lucas ha criticado prácticas que, a su juicio, presionan a los responsables de contratación para que lo hagan, desde diversas formas de capacitación contra la discriminación hasta la necesidad de contar con una lista diversa de aspirantes para los puestos.

Los críticos aseguran que la EEOC está atacando prácticas arraigadas hechas para garantizar la igualdad de oportunidades para los empleados que tradicionalmente han sufrido de discriminación en los lugares de trabajo estadounidenses.

En febrero, la EEOC dio a conocer que estaba investigando a Nike por discriminación racial contra trabajadores blancos. A diferencia de la demanda del NYT, la investigación de Nike no surgió de una queja de un trabajador, sino de la misma Lucas, quien presentó lo que se conoce como una “denuncia del comisionado” para averiguar diferentes políticas de diversidad.

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