Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 7 al 13 de mayo

Isabel Pantoja en el United Palace

La icónica cantante española Isabel Pantoja regresa a Nueva York este viernes 8 de mayo con un esperado concierto en el histórico United Palace Theatre (4140 Broadway). La presentación forma parte de su gira 50 Aniversario, con la que celebra cinco décadas de trayectoria artística. Reconocida por éxitos como Así Fue, Marinero de Luces y Se Me Enamora el Alma, Pantoja promete una noche cargada de emoción, copla y baladas que han marcado generaciones. A las 8:00 pm. Boletos disponibles en: https://unitedpalace.boletosexpress.com.

Foto: Shutterstock

Frida y Diego cobran vida en Green-Wood

El histórico The Green-Wood Cemetery (500 25th St Brooklyn, NY 11232) y la Metropolitan Opera presentarán el evento especial “Frida, Diego, and the Day of the Dead” este viernes 8 de mayo, de 7:00 a 9:00 pm. La velada, inspirada en la nueva ópera “El Último Sueño de Frida y Diego”, celebrará el universo artístico y emocional de ambos artistas. El programa al aire libre incluirá interpretaciones musicales de fragmentos de la ópera, poesía, conversaciones y performances inspirados en el Día de Muertos y en temas como el amor, la pérdida y la memoria. También habrá degustaciones, experiencias inmersivas y comida a la venta antes del espectáculo. Boletos:https://www.deathofclassical.com.

Foto: Cortesía

Alvin Ailey celebra en el NJPAC

El reconocido Alvin Ailey American Dance Theater regresa al New Jersey Performing Arts Center (One Center StreetNewark, New Jersey 07102 ) para celebrar el fin de semana del Día de las Madres con una serie de presentaciones especiales del 8 al 10 de mayo. El programa incluirá cinco estrenos mundiales, entre ellos Jazz Island, Embrace y The Holy Blues, además de obras favoritas del repertorio como Revelations, considerada una de las piezas más emblemáticas de la danza moderna. Las funciones serán el viernes 8 y sábado 9 a las 8 pm, y el domingo 10 a las 3 pm. Boletos disponibles en New Jersey Performing Arts Center y en NJPAC.org.

Foto: Alvin Ailey

Arte al aire libre en Brooklyn

Del 9 al 17 de mayo regresa el “Atlantic Avenue ArtWalk”, una exhibición pública gratuita que transformará una de las avenidas más emblemáticas de Brooklyn en una gran galería al aire libre. El recorrido de 1.5 millas reunirá a más de 125 artistas emergentes y consolidados en más de 60 negocios locales, entre galerías, restaurantes, salones y tiendas de decoración. Los visitantes podrán caminar desde Fourth Avenue hasta la zona del Waterfront mientras descubren pinturas, fotografía, arte tridimensional, instalaciones, recorridos guiados y presentaciones en vivo. El evento se desarrollará de 12:00 a 6:00 pm, sin importar el clima, y recorrerá barrios históricos como Brooklyn Heights, Cobble Hill y Boerum Hill. Más información: https://www.atlanticave.org/artwalk.

Cortesía AALDC

Rey Ruiz le canta a las madres

El reconocido salsero cubano Rey Ruiz, una de las voces más emblemáticas de la salsa romántica, se presentará en el Ritz Theatre (1148 E Jersey St, Elizabeth, NJ 07201) este sábado 9 de mayo a las 7:00 pm, en una velada especial para celebrar el Día de las Madres. Con más de tres décadas de exitosa trayectoria artística, el llamado Bombón de la Salsa interpretará sus éxitos “Mi Media Mitad”, “No Me Acostumbro”, “Amiga” y “Si Te Preguntan”, entre otros, y contará además con la participación de destacados artistas invitados como Hildemaro, Roberto Blades y los Ex Adolescentes, quienes aportarán su energía y repertorio a una noche diseñada para celebrar el amor, la familia y la música. Las entradas se encuentran disponibles a través de ticketmaster.com, Tickeri.com, boletosexpress.com, en la boletería del Teatro Ritz o llamando al (888) 5618757.

Cortesía

India celebra a mamá en El Bronx

La estrella de la salsa India regresa a El Bronx para su tradicional concierto del Día de las Madres en el Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx), este sábado 9 de mayo a las 8 pm. La llamada “Princesa de la Salsa” interpretará éxitos como Vivir lo Nuestro, Ese Hombre y Costumbres en una noche llena de música y nostalgia. El espectáculo contará además con la participación especial de Luis Figueroa, artista nominado seis veces al Grammy, quien debutará en el escenario del Lehman. Boletos disponibles llamando al 718-960-8835 o en www.lehmancenter.org/events/india-mothers-day.

/Archivo Crédito: Cortesía

Mariachi en vivo para la familia

Este sábado 9 de mayo, el escenario del Barrymore Film Center (1 Park Avenue -Fort Lee, NJ) se llenará de tradición y alegría con la presentación del Mariachi Real de México, en una celebración especial previa al Día de las Madres. Bajo la dirección de Ramón Ponce, el reconocido ensamble con base en Nueva York ofrecerá un repertorio que incluye sones, rancheras, boleros y huapangos, destacando por su autenticidad y fuerza interpretativa. Conocidos por su trayectoria en escenarios de prestigio y colaboraciones con grandes figuras como Tito Puente, el grupo promete una noche vibrante para honrar a las madres con la esencia más pura de la música mexicana. A las 7:00 pm. Boletos: https://barrymorefilmcenter.org.

Foto: Cortesía

Arte inspirado en el agua y la memoria

La artista peruana Macarena Rojas Osterling estrena su primera exhibición individual en Nueva York con “In The Whitewater”, una muestra que podrá visitarse del 7 de mayo al 10 de julio en Praxis Gallery (501 W 20th Street NY). La exposición reúne nuevas pinturas, dibujos lineales y esculturas en vidrio inspiradas en la fuerza y fluidez del agua. La obra de Rojas Osterling nace de su conexión con el mar desde la infancia en Perú, donde el surf se convirtió en una forma de escape durante el complejo contexto político de los años 80 y 90. A través de formas geométricas y escritura confesional, la artista explora temas como el control, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptarse a las corrientes de la vida. Más información: https://www.praxis-art.com/en.

Belleza para celebrar el Día de las Madres

Este sábado 9 de mayo, la firma de belleza Lancôme celebrará el Día de las Madres con una experiencia especial gratuita y abierta al público en la plaza de Macy’s Herald Square (151 W 34th St., New York, NY 10001). De 10:00 am a 6:00 pm, los visitantes podrán descubrir algunas de las fragancias más populares de la marca y explorar exclusivos sets de regalo de edición limitada diseñados por la artista belga Barbara Cox. Además, cada asistente recibirá una flor seleccionada a mano, una tarjeta para el Día de las Madres y muestras de perfumes. Como detalle especial, las primeras 50 personas en llegar obtendrán gratis el nuevo “La Vie Est Belle Original Body Mist”.

Cortesía

Plan familiar gratis en The Shops

Esta primavera, The Shops at Columbus Circle celebra su tradicional Spring Fling con seis semanas de actividades gratuitas ideales para disfrutar en familia hasta el 22 de mayo. Entre las propuestas destacan Little Sprouts, los sábados de 9:30 a 10:30 am, con sesiones de yoga para niños, música interactiva, lectura de cuentos y manualidades dirigidas a pequeños y sus cuidadores. También sobresale Creative Corner, los miércoles de 5:30 a 6:30 pm, una serie de talleres creativos para adultos que incluye arreglos florales y pintura en cerámica. Las actividades son abiertas al público y sin costo. Más información: https://www.theshopsatcolumbuscircle.com.

Foto: Cortesía

Dos clásicos neoyorquinos reinventan el pizza bagel

Dos instituciones gastronómicas de Nueva York, Carmine’s Italian Restaurant y Tompkins Square Bagels, se han unido este mes de mayo para lanzar una creativa colaboración inspirada en el tradicional pizza bagel neoyorquino. La propuesta incluye cuatro versiones especiales, disponibles semanalmente en todas las sucursales de Manhattan de Tompkins Square Bagels. Cada receta utiliza las famosas salsas embotelladas de Carmine’s. Entre las opciones destacan el “Spicy Soppressata Pizza Bagel”, preparado con bagel de romero y ajo, marinara, soppressata y miel picante; el “Vodka Chicken Parm Pizza Bagel”, con salsa vodka, pollo crujiente y ricotta; y el “Eggs in Purgatory Pizza Bagel”, elaborado con salsa fra diavolo, huevo frito y salchicha de pollo. Más información: https://carminesnyc.com, https://www.tompkinssquarebagels.com.