Pronóstico del clima en Nueva York para este jueves 7 de mayo

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 8% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% durante el día y del 14% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:47 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:58 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 52 y los 63 grados Fahrenheit (11 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 21% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.