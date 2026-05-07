Tornados en Mississippi dejan al menos 17 heridos

Una serie de tormentas severas afectaron el sur de Estados Unidos durante la última noche, resultaron en al menos 17 personas heridas, y es que las autoridades de Mississippi señalaron que se contabilizaron tres tornados en diversas localidades de ese estado, con daños estructurales y evacuaciones preventivas.

Según informó ABC News, los núcleos poblacionales con mayores afectaciones son Purvis, Brookhaven y Bogue Chitto, donde un parque de casas móviles sufrió daños considerables. Además del viento, se registró la caída de granizo del tamaño de pelotas de béisbol tanto en zonas de Mississippi como en Alabama.

Asimismo, este fenómeno climático provocó inundaciones en sectores de Luisiana y Alabama. En la ciudad de Montgomery, el Capitolio estatal fue desalojado mientras se producía una sesión especial sobre la redistribución de distritos electorales, debido al riesgo por las condiciones meteorológicas.

Estadísticas y alertas vigentes en Mississippi

Antes de los eventos de este miércoles, las autoridades de Mississippi contabilizaron 62 tornados durante el año, todos clasificados en las categorías de menor intensidad EF0 o EF1. Las autoridades meteorológicas advierten que, debido al avance de un frente frío, persiste la probabilidad de tormentas con vientos dañinos en la región.

Actualmente, se mantiene una alerta por tornado hasta las 10:00 p.m. para el suroeste de Georgia y la región del Panhandle en Florida. Asimismo, se pronostican lluvias de entre 2,5 y 10 centímetros en los próximos días, lo cual podría mitigar la sequía que afecta al sur del país.

Inspecciones técnicas y seguimiento

Para este jueves, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Jackson, Mississippi, ha programado inspecciones de campo.

El objetivo es confirmar la trayectoria y fuerza de los tornados en una ruta que abarca los condados de Franklin, Lincoln y Lawrence, extendiéndose desde Purvis hasta el sur de Hattiesburg.

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