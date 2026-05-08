Knicks quedaron a un triunfo de pasar las escobas ante Sixers y ser finalistas del Este

New York Knicks dio otro golpe de autoridad en las Semifinales de la Conferencia Este tras vencer 108-94 a Philadelphia Sixers en el Juego 3 disputado en el Wells Fargo Center, resultado con el que tomó ventaja de 3-0 en la serie.

Tras defender el Madison Square Garden en los dos primeros partidos de la serie, los Knicks dieron una prueba de fuerza en Philadelphia contra unos Sixers a los que no les bastó con el regreso de su líder Joel Embiid tras perderse el anterior encuentro.

Nunca en la historia de la NBA un equipo ha conseguido remontar un 0-3 en una serie de ‘playoffs’.

Los Knicks aprovecharon cada error de los locales y supieron cerrar el partido con autoridad en los minutos finales, silenciando al Wells Fargo Center y dejando a los Sixers al borde de la eliminación.

Jalen Brunson la figura de Knicks

Jalen Brunson anotó 33 puntos, Josh Hart anotó 12 puntos y capturó 11 rebotes, y Mikal Bridges añadió 23 puntos, dejando a los Knicks y a su entrenador novato, Mike Brown, a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

Los Knicks pueden permitirse el lujo de no apresurar el regreso del alero OG Anunoby, quien promedia 21.4 puntos por partido en los playoffs. Anunoby estuvo ausente por una distensión en el isquiotibial derecho y su estado se evalúa día a día.

Joel Embiid anotó 18 puntos para los Sixers en su regreso tras perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.

El regreso de Embiid tras una apendicectomía contribuyó a impulsar la remontada de los Sixers, que perdían 3-1 en la primera ronda, para sorprender a los Celtics.

Los Knicks quedaron a solo un triunfo de avanzar a las Finales de la Conferencia Este y confirmó el gran momento que atraviesa en la postemporada. Ahora la serie continuará en Filadelfia para el Juego 4, donde los 76ers buscarán evitar la barrida frente a su afición.

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