Exjugador de baloncesto Dagoberto Peña recibe sentencia de 60 años por abuso infantil

Dagoberto Peña, exjugador de la selección de República Dominicana, ha sido condenado a 60 años de prisión por explotación sexual infantil y pornogafía infantil en Punta Gorda, Florida.

La oficina del Sheriff del Condado de Charlotte informó que el dominicano recibió la condena por la Oficina de Prisiones por cargos de explotación sexual de menores y actividades relacionadas con material que constituye/contiene pornografía infantil, con supervisión de por vida.

Peña tenía cargos federales relacionados a la pornografía infantil. El ex-jugador de baloncesto se declaró culpable en enero y fue sentenciado la última semana de abril.

HORRIBLE:

El exjugador dominicano Dagoberto Peña fue sentenciado a 60 años de prisión en EE.UU. por explotación sexual de menores y posesión de material de abuso infantil. Exprofesor y asistente de baloncesto en Florida, el caso involucró múltiples víctimas y conlleva supervisión… pic.twitter.com/3X2G0k048j — Antonio Puesán (@antoniopuesan) May 5, 2026

Dagoberto Peña había sido arrestado en 2025

Peña fue arrestado por primera vez en abril de 2025 luego de ser acusado de cometer una agresión sexual contra un estudiante.

El dominicano había sido maestro en una high school de Punta Gorda y entrenador de baloncesto de Charlotte High School.

La oficina del sheriff recibió una llamada de una madre después de que descubriera conversaciones entre él y su hijo en el teléfono del menor.

El Departamento de Policía de Punta Gorda investigó los teléfonos y documentos de Peña en el que descubrieron imágenes, mensajes y videos relacionados a él y múltiples víctimas.

Peña fue arrestado nuevamente en julio de 2025 tras ser acusado de delitos sexuales que involucraban a una segunda víctima.

Carrera de Dagoberto Peña con República Dominicana

Dagoberto Peña debutó en 2015 con la selección de República Dominicana y vio acción en el Campeonato FIBA Américas de 2017 y la Copa Mundial de Baloncesto de 2019.

A nivel de clubes, Peña debutó en 2006 pasando por varias ligas, incluyendo la liga venezolana y la española.

El alero dominicano también jugó en Argentina y Colombia. En España jugó con clubes como el Barcelona Lassa B y el Club Básquet Coruña.

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