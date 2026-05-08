NJ adopta polémicos cambios sobre el trabajo independiente: aplausos y críticas

El Departamento del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey anunció el martes la adopción de cambios sobre lo que se conoce como la prueba “ABC”, utilizada para determinar si un trabajador es un contratista independiente o un empleado.

Se prevé que las nuevas reglas entren en vigor el 1 de octubre, según el anuncio oficial. “Esta norma aporta claridad para proteger a los trabajadores y ayudar a los empleadores a evitar clasificaciones erróneas”, declaró la gobernadora Mikie Sherrill en un comunicado. “A pesar de la evolución de la economía, Nueva Jersey no había desarrollado un conjunto claro de directrices sobre los contratistas independientes en más de 90 años. Como resultado, el estado ha perdido millones cada año en ingresos y en contribuciones para el desempleo y la discapacidad; asimismo, los empleadores que cumplen las normas se encuentran en una situación de desventaja. Esta actualización -impulsada por un fallo del Tribunal Supremo de Nueva Jersey– nivelará el terreno de juego y protegerá a los trabajadores”.

El Departamento del Trabajo (DOL) estatal sostiene que las nuevas regulaciones eliminarán la incertidumbre y ayudarán a las empresas a clasificar correctamente a los trabajadores desde el primer día, además de proteger a los contratistas independientes y su derecho a gestionar sus propios negocios autónomos, señaló PIX11 News.

Opiniones a favor y en contra

“Las empresas deben demostrar que una persona es, en efecto y de manera legítima, un contratista independiente en lugar de un empleado”, afirmó Parag Amin, abogado laboralista. “En realidad, prácticamente toda la economía gig (de trabajos por encargo o ´freelance´) podría verse sujeta a esta medida”.

“Creo que resultará sumamente perjudicial para los trabajadores”, criticó el asambleísta republicano Gerry Scharfenberger, quien insta al estado a reconsiderar los cambios normativos, argumentando que podrían dificultar el éxito tanto de los trabajadores como de las empresas. “Necesitamos proteger a estos miles, quizás decenas de miles, de personas que se encuentran en estas situaciones y que, de no ser por ellas, carecerían de medios de subsistencia y de un puesto de trabajo. Se trata de una solución en busca de un problema”.

El estado Nueva jersey cuenta con un historial de acciones contra empresas a las que ha acusado de clasificar erróneamente a sus trabajadores, privándolos así de salarios y beneficios. En marzo la gobernación anunció un acuerdo judicial por valor de $7 millones de dólares con PDX North, una empresa de distribución de repuestos para automóviles, con el fin de resolver infracciones de larga data.

Los defensores de los trabajadores independientes afirman que la preocupación persiste. «Sólo quiero decirles a los trabajadores independientes de todo el estado que les cubrimos las espaldas, que estamos luchando por ellos», afirmó Andrea Gordillo, jefa de gabinete de Freelancers Union, una organización sin fines de lucro.

Gordillo sostiene que estas nuevas normas, tal como están redactadas, no atacan de manera quirúrgica la clasificación errónea con fines de explotación; por el contrario, actúan de forma indiscriminada y ponen en riesgo el trabajo independiente. «El problema no es el trabajo independiente en sí, sino el trabajo independiente forzado; y queremos erradicar lo uno, pero no lo otro», afirmó.