Chicago: el tiempo para hoy sábado 9 de mayo

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 9 de mayo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 59 durante el día y del 13 durante la noche. Luego, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:37 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:57 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 57 grados Fahrenheit (14 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 6% por la mañana, 4% por la tarde y 6% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima