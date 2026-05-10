Al menos 11 hospitalizados tras explosión de una embarcación en Miami

Un incidente marítimo ocurrido este sábado cerca del banco de arena de Haulover dejó al menos 11 personas heridas, así lo informó el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR), en conjunto con la Guardia Costera y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Cuando las autoridades llegaron al sitio, aproximadamente a las 12:45 p.m., las unidades de rescate confirmaron la presencia de múltiples víctimas con diversas lesiones, incluyendo quemaduras graves. Ante la magnitud del evento y la cantidad de afectados, el MDFR elevó la alerta a un incidente con víctimas múltiples de nivel 2 para movilizar recursos adicionales.

Juan Arias, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, informó que 11 pacientes fueron trasladados a hospitales locales. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de salud actual de los heridos.

Declaraciones de testigos e investigación

El propietario de un bote de alquiler que se encontraba en las cercanías, de nombre Patrick Lee, presenció el momento del siniestro y ofreció su relato.

“Vimos a tres personas salir disparadas de la lancha“, declaró Lee a CBS News. “Este tipo se apresuró, su gente subió a bordo, él giró la llave, pero no abrió las escotillas. No encendió los ventiladores y lanzó a la gente por los aires”.

El testigo también describió la intensidad del fuego, al ver a varios de los afectados con quemaduras en todo el cuerpo por la intensidad del incendio.

“Se propagó rápidamente, pero era gasolina de alto octanaje, así que muchos se quemaron y hubo una explosión”. Las autoridades mantienen una investigación abierta para confirmar si el estallido precedió al incendio.

Detalles de la embarcación

La lancha fue identificada como una Press Cruiser 400 Express de 40 pies, de nombre “Nauti Nabors” y procedencia de Sherman, Texas. La Guardia Costera de EE. UU., precisó que la nave estaba certificada para uso recreativo, aunque la FWC indicó que operaba como embarcación de alquiler.

“En esta época del año, hay muchos barcos en el agua, así que siempre es bueno asegurarse de llevar una radio, chalecos salvavidas, extintores de incendios en caso de tener que combatir incendios o explosiones como la que tuvimos hoy, y también tener a bordo a un navegante experimentado, un capitán o similar”, enfatizó el jefe policial, Arias.

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