Clima de hoy en Chicago para este domingo 10 de mayo

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 10 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 4 durante la primera mitad de la jornada y del 5 a lo largo de la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 05:36 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:59 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima