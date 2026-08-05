USCIS advierte que rechazará solicitudes migratorias incompletas sin pedir más pruebas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá rechazar solicitudes de beneficios migratorios si los solicitantes no presentan desde el inicio la información y las pruebas necesarias “para cumplir con los requisitos” establecidos para cada trámite, según una nueva política anunciada este miércoles por la agencia.

El cambio devuelve a los funcionarios de USCIS la facultad de denegar una solicitud sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID).

Hasta ahora, una política implementada durante la Administración Biden incentivaba a los funcionarios a pedir documentación adicional antes de rechazar determinados casos, incluso cuando la solicitud estaba incompleta o no incluía las pruebas iniciales exigidas.

La nueva política entra en vigor de inmediato y se aplica a las solicitudes pendientes o presentadas a partir del 5 de agosto de 2026, salvo que las regulaciones o las políticas específicas de USCIS establezcan lo contrario.

La agencia recordó que quienes solicitan un beneficio migratorio tienen la responsabilidad de demostrar su elegibilidad al presentar la petición. Las instrucciones de los formularios de USCIS especifican la evidencia inicial requerida para cada beneficio, por lo que, según la agencia, los solicitantes cuentan con la información necesaria para saber qué documentos deben presentar.

“Plena discreción”

USCIS señaló que ahora sus funcionarios tendrán “plena discreción” para rechazar una solicitud sin pedir previamente pruebas adicionales cuando el solicitante no demuestre su elegibilidad o no presente la evidencia inicial requerida.

La agencia sostiene que esta modificación “armoniza mejor” sus procedimientos con la autoridad regulatoria y las instrucciones de los formularios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

También argumenta que permitirá “restablecer la integridad del sistema de inmigración”, ya que el mecanismo anterior podía permitir que solicitudes “frívolas o sustancialmente incompletas” retrasaran el procesamiento de otros casos que esperaban una decisión.

La agencia también cuestionó una práctica que, según su descripción, permitió a algunos solicitantes presentar solicitudes “de relleno” para obtener beneficios migratorios asociados, como autorizaciones de empleo, mientras esperaban una decisión sobre su caso.

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