Columna de María Marín: Lo que hacen los felices que tú no haces
Ejercítate 30 minutos al día y verás que moviéndote se sube el ánimo, se va la tristeza y te liberas del estrés
Si algo deberíamos aprender bien en esta vida, es ser feliz. Pero, ¿acaso alguien te puede enseñar esto? ¡Por supuesto! La prestigiosa Universidad de Harvard ofrece ahora un curso para aprender a ser feliz y estuve averiguando cómo enseñan el maravilloso arte de la felicidad. Descubrí que el curso está basado en algunos de los siguientes siete puntos:
- Paga por experiencias placenteras y no por cosas materiales: un estudio demostró que las personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en vivencias, como viajes, ricas cenas, cursos y no, cuando compraban artículos como joyas, ropa o un auto deportivo.
- Sé asertivo: pide lo que quieras y di lo que piensas. Se comprobó que “soltar la lengua” eleva tu autoestima, mientras que aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan, genera tristeza.
- Ejercítate 30 minutos al día: (puede ser una simple caminata) y verás que moviéndote se sube el ánimo, se va la tristeza y te liberas del estrés.
- ¡Siéntete bella o atractivo!: lo dicen los estudios: 41% de las personas que piensan que se ven bien, son más felices.
- Usa zapatos cómodos que te ayuden a dar pasos seguros: “pies apretados, desánimo asegurado”, esto dice el renombrado Dr. Keinth Wapner, presidente de la Asociación Americana de Ortopedia.
- No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy: mientras más postergas lo que tienes que hacer, más ansiedad y tensión generas. Escribe una lista de tareas a cumplir y empieza a ejecutarlas ya.
- Deja de quejarte y haz una lista de las cosas que tienes que agradecer y que te dan felicidad: ¡Saber que tienes mucho más de lo que a veces crees te dará una alegría interna que no se cambia por nada!
Te motivo a que pongas en práctica estos consejitos, nunca está de más adquirir conocimientos, especialmente si se trata de aprender a ser feliz. Puedes ser un científico galardonado con un Premio Nobel, un actor famoso ganador de un Oscar o un poderoso empresario flotando en dinero… pero si no sabes cómo disfrutar de la vida de nada te sirve lo demás. Exprímele a cada día gotitas de felicidad.
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