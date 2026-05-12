Alertan por estafas con vestidos de graduación en línea: así operan los sitios falsos que engañan a familias en EE.UU.

Las compras en línea de vestidos de graduación se han convertido en terreno fértil para estafadores que buscan aprovecharse de adolescentes y familias durante una de las temporadas más importantes del año escolar en Estados Unidos.

La advertencia fue emitida por la Better Business Bureau y la compañía financiera Visa, que detectaron un aumento de sitios web fraudulentos diseñados para aparentar ser boutiques legítimas especializadas en moda para graduaciones y eventos formales.

Claire Rosenzweig, presidenta y directora ejecutiva de BBB Metro New York, explicó que muchos de estos portales utilizan tácticas sofisticadas para generar confianza inmediata entre los consumidores.

“Estamos viendo muchos sitios de ‘bait and switch’ en este momento”, advirtió Rosenzweig en declaraciones recogidas por CBS New York, al referirse a páginas que prometen vestidos glamorosos y accesorios elegantes, pero que terminan enviando productos de baja calidad o simplemente nunca entregan el pedido.

Según la experta, estas plataformas suelen utilizar nombres llamativos y una estética cuidadosamente diseñada para parecer negocios familiares auténticos. Fotografías profesionales, historias emotivas y promociones limitadas forman parte de la estrategia para convencer rápidamente a los compradores.

“Te muestran accesorios hermosos, vestidos y todo lo demás. Incluso, crean una historia, como si fuera una empresa familiar”, señaló Rosenzweig.

El auge de las estafas impulsadas por inteligencia artificial

Especialistas en seguridad financiera alertan que la inteligencia artificial está facilitando la creación masiva de sitios fraudulentos con apariencia profesional. Diseños modernos, reseñas falsas y fotografías robadas de tiendas reales permiten que las páginas engañen incluso a compradores experimentados.

Kausar Kenning, vicepresidenta de inteligencia y controles de Visa, aseguró que muchos adolescentes están siendo dirigidos directamente hacia estas páginas a través de anuncios en redes sociales y resultados patrocinados.

Uno de los principales indicadores de fraude sigue siendo el precio excesivamente bajo. Si un vestido de diseñador aparece con descuentos extremos o promociones poco creíbles, los expertos recomiendan desconfiar inmediatamente.

“Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, advirtió Kenning.

Otra señal de alerta importante es la política de devoluciones. Las páginas fraudulentas suelen tener condiciones vagas, confusas o imposibles de encontrar. También es común que el contacto del negocio sea limitado o inexistente.

En muchos casos, los compradores descubren demasiado tarde que la empresa no responde correos electrónicos ni llamadas telefónicas después de recibir el pago.

Si pones atención, hay ciertas “señales” que te advierten que estás comprando un vestido o traje en un sitio fraudulento. (Foto: Shutterstock)

Métodos de pago que podrían poner en riesgo tu dinero

Los especialistas también recomiendan evitar páginas que exijan métodos de pago no tradicionales, como transferencias directas o aplicaciones de pago entre personas.

Estas plataformas generalmente no ofrecen las mismas protecciones que las tarjetas de crédito en caso de fraude o robo.

Kenning recordó que los consumidores que utilizan tarjetas Visa cuentan con políticas de “cero responsabilidad”, lo que puede ayudar a recuperar el dinero si reportan la estafa a tiempo.

“Si denuncias un fraude, no serás considerado responsable de esos cargos”, explicó.

Los delincuentes digitales también apelan a la presión emocional para acelerar las compras impulsivas. Frases como “queda solo un vestido” o “última oferta disponible” buscan generar ansiedad y evitar que el consumidor investigue antes de pagar.

“Los estafadores tienen una gran inteligencia emocional”, señaló Kenning. “Saben explotar vulnerabilidades y crear sensación de urgencia”.

La temporada de graduaciones suele ser especialmente vulnerable porque muchas familias buscan opciones económicas debido al alto costo de los eventos escolares, fotografía, maquillaje, transporte y fiestas posteriores.

Cómo verificar si una tienda en línea es real

Frente al crecimiento de estas estafas, expertos recomiendan tomar varias precauciones antes de ingresar información financiera en cualquier sitio web.

La primera medida es realizar una búsqueda inversa de imágenes del vestido. Esto permite detectar si las fotografías aparecen en múltiples páginas con precios completamente distintos, algo frecuente en tiendas falsas.

También aconsejan revisar cuidadosamente las opiniones de otros usuarios fuera del sitio oficial. Buscar el nombre de la tienda junto con palabras como “scam”, “fraude” o “reviews” puede revelar experiencias negativas de compradores anteriores.

Otra herramienta útil es verificar la dirección física del negocio mediante Google Street View. Muchas páginas fraudulentas utilizan direcciones inexistentes, casas residenciales o incluso locales abandonados para aparentar legitimidad.

Además, expertos recomiendan comprobar si la página cuenta con conexión segura HTTPS y evitar comprar en sitios recién creados o con errores evidentes de redacción.

La Better Business Bureau también sugiere investigar si la empresa tiene historial de reclamos o calificaciones negativas antes de concretar cualquier compra.

En medio del aumento de fraudes digitales impulsados por inteligencia artificial, especialistas coinciden en que la mejor defensa sigue siendo la cautela. Comparar precios, investigar a los vendedores y evitar decisiones apresuradas puede marcar la diferencia entre encontrar el vestido ideal o convertirse en víctima de una costosa estafa en línea.

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