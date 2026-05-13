Trump llega a China para reunión crucial con Xi Jinping

El presidente Donald Trump, arribó este miércoles a la capital de China a las 7:50 p.m., hora local, la cual se extenderá hasta el viernes, en lo que representa su segundo viaje oficial al país asiático tras el realizado en su primer mandato en 2017.

Trump aterrizó en el Air Force One acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, e incluye a destacados directivos del sector tecnológico y automotriz, entre ellos Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).

Por su parte, el vicepresidente chino, Han Zheng, encabezó la recepción a pie de pista junto al embajador de China en EE. UU., Xie Feng, y el viceministro de Exteriores, Ma Zhaoxu. La ceremonia contó con una guardia de honor, una banda militar y la presencia de 300 jóvenes.

Wheels down in Beijing!



President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

Según datos de la cadena estatal CCTV, citados por la agencia EFE, el aterrizaje fue seguido en directo por más de 2 millones de usuarios.

Comercio, tecnología y conflictos globales como temas clave

La agenda oficial se concentrará en la jornada del jueves, cuando Trump mantenga reuniones bilaterales con su homólogo chino, Xi Jinping, en espacios como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai. Los puntos principales de la negociación incluyen la tregua comercial actual, la competencia tecnológica y el acceso a tierras raras.

Sobre geopolítica, las conversaciones abordarán la situación en Taiwán y el conflicto en Irán, mientras que Estados Unidos busca la colaboración de Pekín para lograr una desescalada en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense señaló antes de su llegada que solicitará a Xi “abrir” el país a las compañías norteamericanas. Por otro lado, el Gobierno chino emitió un comunicado previo instando a Estados Unidos a “manejar con prudencia” el asunto de Taiwán y a “detener” la venta de armas a la isla autogobernada.

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