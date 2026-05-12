Plan antimisiles Cúpula Dorada de Trump podría costar hasta $1.2 billones de dólares

El proyecto de defensa antimisiles impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, denominado “Cúpula Dorada”, podría costar alrededor de $1.2 billones de dólares en un período de 20 años. Así lo señala un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, citado por la agencia Associated Press.

La cifra supera ampliamente los $175,000 millones de dólares que Trump había mencionado el año pasado como estimación inicial para el programa, concebido como un sistema de defensa con capacidades terrestres y espaciales para detectar e interceptar misiles durante todas las fases de un eventual ataque.

Según AP, el informe de la CBO aclara que se trata de un análisis ilustrativo y no de una evaluación definitiva sobre una propuesta específica de la administración estadounidense.

Trump ordenó la creación del sistema mediante una orden ejecutiva firmada durante su primera semana de mandato. En ese momento, aseguró que esperaba que la iniciativa estuviera “plenamente operativa” antes de enero de 2029, cuando culmina su actual período presidencial.

“En los últimos 40 años, en lugar de disminuir, la amenaza de las armas estratégicas de próxima generación se ha vuelto más intensa y compleja”, afirmó Trump en la orden ejecutiva, en referencia al desarrollo de nuevas capacidades militares por parte de potencias rivales.

El Congreso ya aprobó cerca de $24,000 millones para el proyecto. Foto: Mark Schiefelbein / AP

El concepto del programa está inspirado parcialmente en el sistema israelí conocido como Cúpula de Hierro, utilizado para interceptar cohetes y misiles lanzados por Irán y grupos armados aliados. Sin embargo, la versión estadounidense tendría un alcance mucho más amplio, incluyendo plataformas espaciales capaces de detectar y neutralizar amenazas misilísticas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso explicó que una de las dificultades para calcular el costo real del proyecto es la falta de detalles suministrados por el Departamento de Defensa sobre la cantidad de sistemas que serían desplegados y las capacidades específicas contempladas.

“La ausencia de información hace imposible estimar el coste a largo plazo” del programa Golden Dome, señala el documento citado por AP.

Pese a las dudas sobre el monto final de la iniciativa, el Congreso estadounidense ya aprobó cerca de $24,000 millones de dólares para el proyecto a través de una amplia legislación de impuestos y gastos promovida por legisladores republicanos y promulgada el verano pasado.

El senador Jeff Merkley, representante de Oregón y quien solicitó la estimación a la CBO, afirmó que el sistema de defensa “no es más que un enorme regalo para los contratistas de defensa pagado íntegramente por los trabajadores estadounidenses”.

El año pasado, la propia CBO ya había advertido que solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían representar un gasto de hasta $542,000 millones de dólares en dos décadas.

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