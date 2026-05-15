El tiempo de hoy en Nueva York para este viernes 15 de mayo

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:39 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:06 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 79 grados Fahrenheit (17 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 15% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.