Pronóstico del tiempo en Chicago para este viernes 15 de mayo

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 15 de mayo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 49 durante el día y del 55 a lo largo de la noche. Luego, se prevén pocas nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:31 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:04 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 63 (17 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima