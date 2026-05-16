Pronóstico del tiempo en Chicago para este sábado 16 de mayo

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 16 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 58 durante el día y del 25 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 05:30 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:05 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 81 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 15% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima