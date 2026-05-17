Chicago: el tiempo para hoy domingo 17 de mayo

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 17 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad del día y del 14 a lo largo de la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:29 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:06 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. La temperatura máxima estimada será de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 72 (22ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima