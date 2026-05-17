Irán amenaza a EE.UU. con una respuesta “más contundente” a cualquier nueva agresión

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, aseguró que cualquier nueva agresión militar provocará una “respuesta contundente y severa” que incluirá escenarios ofensivos, sorpresivos y devastadores.

La postura actual de Irán se produce poco después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Irán la pasará muy mal si no cede en las negociaciones. A través de Truth Social, el mandatario publicó un video que simulaba el derribo de un misil iraní bajo la frase “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”, además de descalificar abiertamente la última propuesta diplomática de Teherán al calificarla como “un pedazo de basura”, informó EFE.

Actualmente, las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán avanzan con lentitud mediante el intercambio de mensajes indirectos, pero permanecen bloqueadas en lo formal. El estancamiento radica en las exigencias de Irán, que condiciona el acuerdo al pago de indemnizaciones por los daños de la guerra, la liberación de sus activos bloqueados, el levantamiento de sanciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, y la pretensión postergar el debate nuclear.

Conflicto de impacto global entre EE.UU. e Irán

El actual conflicto se remonta a la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, una campaña de bombardeos en el país persa e incluyó el asesinato de líderes del régimen persa, entre ellos el líder ayatola, Alí Jameneí.

La posterior contraofensiva iraní con drones y misiles contra objetivos estadounidenses y de países árabes aliados, sumada al bloqueo temporal del estrecho de Ormuz, puso en jaque el tránsito del 20% del petróleo y gas mundial.

Como contraofensiva económica y logística, EE.UU. mantiene activo un cerco naval sobre los puertos y buques iraníes desde el pasado 13 de abril, dejando el destino de la región suspendido en una tregua que el propio Trump ya calificó de increíblemente frágil.

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