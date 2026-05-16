El portaaviones Gerald R. Ford regresa a EE.UU. tras la captura de Maduro y operativo en Irán

El portaaviones Gerald R. Ford llegó este sábado al puerto de Norfolk, en Virginia, después de 11 meses de despliegue, el más largo desde la Guerra de Vietnam, tras apoyar el operativo de Estados Unidos en Irán y en la captura de Nicolás Maduro.

El portaaviones más grande del mundo, que llegó con 5,000 militares a bordo, fue recibido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien elogió el papel de la tripulación en estos meses.

El Gerald R. Ford estuvo un total de 326 días navegando, batiendo un récord desde la Guerra de Vietnam.

Over 4,500 warriors from the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group—serving aboard the USS Ford, USS Bainbridge, and USS Mahan—have completed a 326-day historic deployment marked by extraordinary endurance and service, including the birth of 76 children during the deployment.… pic.twitter.com/zay5uGirTZ — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) May 16, 2026

Los únicos despliegues más largos fueron el del Midway en 1973, con 332 días, y el del Coral Sea en 1965, con 329 días, según US Naval Institute News, un medio de comunicación del Instituto Naval de los Estados Unidos.

La travesía del Gerald R. Ford comenzó el pasado 24 de junio como un despliegue con escalas en el Mediterráneo y el Mar del Norte, pero este plan se vio alterado el pasado mes de octubre cuando estaba en el puerto de Split, en Croacia.

Entonces Pete Hegseth ordenó que se dirigiera al Caribe, en plenos rumores de algún tipo de intervención militar en Venezuela, que terminaría produciéndose el 3 de enero de este año y que culminó con Maduro encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

.@SECWAR “It is my honor to present, from the President of the United States, the Presidential Unit Citation to the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group…



CONGRATULATIONS, GODSPEED, AND WELCOME HOME.” pic.twitter.com/JjafHFOlTX — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 16, 2026

Más tarde, y tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, el Gerald R. Ford fue enviado a Oriente Medio como parte del despliegue militar estadounidense.

Durante estos 11 meses, el portaaviones sufrió algunos contratiempos, como un incendio importante a bordo y fallos recurrentes en el sistema de tuberías, que pusieron en cuestión la duración de la misión.

Incluso se ha llegado a plantear cómo ha podido afectar a la tripulación que no estaba mentalmente preparada para una travesía tan prolongada.

To the warriors of the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group—WELCOME HOME.



You made history, answered the call with strength and resolve, and made our nation proud. pic.twitter.com/sfmXxRmnP9 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 16, 2026

Sigue leyendo:

• Juez del caso de Nicolás Maduro convoca una nueva audiencia para el 30 de junio

• El mayor portaviones de EE.UU. retorna tras despliegues en el Caribe y Oriente Medio

• Marco Rubio se burla de Maduro al usar el traje deportivo de su arresto en Venezuela