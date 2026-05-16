Irán anuncia nuevo sistema para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz

Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada“, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Azizi sostuvo que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad”, lanzado por Estados Unidos el 4 de mayo para escoltar a los buques varados a través del estrecho debido al bloqueo iraní impuesto desde los primeros días de la guerra.

Sin embargo, el presidente, Donald Trump, suspendió la operación al día siguiente para dar margen a las negociaciones de paz con Teherán, estancadas por el momento, después de que Washington tachara de “basura” la última propuesta iraní.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó ya a finales de marzo un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, el cual aún debe ser debatido y sometido a votación en la cámara.

A pesar de que la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Legislativo, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril en respuesta al bloqueo de Teherán en Ormuz.

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