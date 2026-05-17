Trump llama “patético” al republicano Thomas Massie antes de las primarias en Kentucky

El presidente Donald Trump volvió a arremeter este domingo contra el congresista republicano Thomas Massie, a quien calificó de “débil” y “patético” a pocos días de las primarias republicanas en Kentucky, donde el legislador enfrentará el desafío interno del exmilitar Ed Gallrein.

En una publicación en Truth Social, el mandatario pidió sacar del Congreso “lo antes posible” a Massie, a quien describió como un “RINO” —siglas en inglés de “republicano solo de nombre”— y aseguró que ha actuado en contra de la agenda conservadora.

Trump afirmó que el representante por Kentucky ha votado contra iniciativas clave impulsadas por los republicanos, incluidos los recortes fiscales, el fortalecimiento fronterizo y medidas de seguridad. También lo acusó de alinearse con posturas que, según dijo, benefician a la “izquierda radical”.

Trump respalda a Ed Gallrein

El presidente reiteró además su respaldo a Ed Gallrein, un exoficial de los Navy SEAL que busca desbancar a Massie en las primarias de Kentucky.

Trump destacó la trayectoria militar de Gallrein, quien sirvió durante cerca de 30 años en las Fuerzas Armadas estadounidenses y alcanzó el rango de capitán. Según el mandatario, el candidato posee “la sabiduría y el coraje” necesarios para defender al país y respaldar a los militares y veteranos.

El apoyo directo de Trump a candidatos alineados con su movimiento ha marcado varias contiendas republicanas recientes, especialmente contra legisladores que han cuestionado públicamente su liderazgo dentro del partido.

Choque con uno de sus críticos republicanos

Massie se ha convertido en una de las voces republicanas más críticas hacia Trump en el Congreso. En los últimos meses, cuestionó públicamente al presidente por asuntos relacionados con Jeffrey Epstein y por la estrategia militar de Washington frente a Irán.

El enfrentamiento entre ambos no es nuevo, pero se intensificó nuevamente tras la derrota del senador Bill Cassidy en las primarias republicanas de Luisiana, celebradas recientemente.

Trump aprovechó ese resultado para insistir en sus ataques contra Massie, al que llegó a describir como “el peor y más indigno de confianza congresista republicano” del país.

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