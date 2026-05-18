 Cursos esenciales de educación adulta en White Plains

Desde su fundación en White Plains en 1974, el Centro Hispano, que forma parte de nuestra Hispanic Federation, ha ido creciendo a la par de la población latina de esa ciudad del condado de Westchester, que hoy comprende a casi uno de cada tres de los más de 64,000 habitantes. Se trata de una agencia que ofrece una variedad notable de programas, como los de educación para personas adultas.

“Entre esos programas para adultos”, detalla Judy Aùcar, Directora Ejecutiva del Centro Hispano, “figuran las clases de inglés; la preparación para el examen de GED para obtener un título secundario; y los cursos de ciudadanía. También ofrecemos clases de computación en tres niveles; cursos de nutrición, belleza personal y corte y costura; además de un curso de entrenamiento de OSHA, por las siglas en inglés de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos”.

Las clases de preparación para el examen de GED de educación secundaria se dictan en español de lunes a viernes de 2:30 pm a 3:30 pm, y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Las clases de inglés, entretanto, son esos mismos días entre las 9:00 am y las 12:00 pm, y los sábados de 6:00 pm a 9:00 pm. Las de ciudadanía, también en español, se ofrecen sólo los sábados de 9:00 am a 1:00 pm. De todos estos programas de educación para adultos, los únicos que requieren pagos son los de computación, que cuestan 50 dólares por 16 semanas de clases.

“Los cursos de computación son de tres niveles y de asistencia obligatoria”, aclara Aúcar. “Los alumnos y alumnas del nivel principiante aprenden a comunicarse de diferentes maneras, así como los conocimientos básicos para poder enviar mensajes y buscar información en Internet, no sólo con sus computadoras, sino también con sus teléfonos. Además de aprender a desenvolverse mejor en este mundo de la tecnología, con esos conocimientos pueden ayudar a sus hijos con las tareas escolares”.

El curso inicial de capacitación de OSHA es de 30 horas, que los graduados deben completar luego con otras 10 horas de clases. Se trata de un entrenamiento que los empleadores exigen de manera cada vez más frecuente para ciertos empleos, como los de construcción y de limpieza y mantenimiento de edificios, especialmente en la Ciudad de Nueva York.

“El curso es muy importante”, detalla la Directora Ejecutiva del Centro Hispano, “porque en el mismo se adquieren conocimientos necesarios para prevenir errores y accidentes. Por ejemplo, cómo subir y bajar de los andamios de manera segura, qué vestimenta es la más adecuada para cada trabajo, qué producto de limpieza se debe usar en cada caso, y cómo usarlo. Verdaderamente es esencial que todas las personas que van a trabajar en empleos de este tipo cojan este curso”.

En columnas futuras les daré más información sobre los principales programas de esta veterana organización de Westchester. Mientras tanto, quienes quieran más información sobre el Centro Hispano de White Plains pueden llamar al (914) 289-0500, dirigirse por escrito a elcentrohispano1@gmail.com, o buscar las páginas de la organización en Facebook o en Instagram.

Y si quieren saber más sobre los programas, agencias, iniciativas y actividades de la Hispanic Federation, visiten nuestro sitio Web o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation