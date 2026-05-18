¿Quién paga por tanta basura en NYC? Legisladores quieren pasarle la factura a las grandes empresas

La presión para que la Legislatura estatal apruebe la Ley de Reducción de Envases e Infraestructura de Reciclaje (PRRIA) ganó este viernes un nuevo impulso político y ambiental en el South Street Seaport de Manhattan, donde funcionarios, legisladores y activistas advirtieron que Nueva York enfrenta una auténtica crisis de desperdicios impulsada por el exceso de empaques plásticos y lo que se califica como “falta de responsabilidad corporativa”.

Durante la conferencia encabezada por el comisionado del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY), Gregory Anderson, junto a organizaciones ambientalistas y legisladores estatales, los participantes insistieron en que la propuesta legislativa PRRIA (S1464A/A1749A) obligaría a las empresas productoras de empaques a asumir parte del costo del reciclaje y manejo de residuos que actualmente recae sobre los contribuyentes.

La actividad se realizó frente al East River, un escenario simbólico por donde diariamente salen enormes cantidades de basura desde la ciudad hacia vertederos de otros estados.

“Estamos aquí junto al East River, donde las barcazas transportan enormes cantidades de basura todos los días. Es un recordatorio visible de que nuestro sistema actual de desperdicios es insostenible”, expresó la asambleísta estatal Grace Lee.

La legisladora afirmó que aunque los neoyorquinos hacen esfuerzos para reciclar y reducir residuos, el peso económico sigue cayendo sobre los ciudadanos, mientras las grandes corporaciones continúan produciendo empaques innecesarios y plástico desechable.

“Cada año la Ciudad de Nueva York gasta cientos de millones de dólares exportando basura fuera de nuestras comunidades y hacia otros estados. Ese dinero podría invertirse en vivienda, escuelas, parques y transporte público”, afirmó.

Responsabilidad extendida

La legislación busca aplicar el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor” (EPR), obligando a fabricantes y distribuidores a financiar y rediseñar sistemas de recolección y reciclaje.

Expertos ambientales señalan que el problema se ha agravado con el auge de las compras en línea y los servicios de entrega a domicilio, que multiplicaron la cantidad de cartón, plástico y empaques desechables que terminan diariamente en la basura.

Además del ahorro fiscal, defensores de la medida argumentan que la reducción de residuos disminuiría emisiones contaminantes derivadas del transporte de basura por camiones y trenes hacia otros estados.

Por su parte, el comisionado Gregory Anderson ofreció cifras impactantes sobre la magnitud del problema que enfrenta diariamente la ciudad.

“Todos los días los trabajadores del Departamento de Saneamiento recogen 24 millones de libras de basura y reciclaje. Eso equivale a 50 Estatuas de la Libertad, mil autobuses escolares o dos mil elefantes adultos cada día”.

Según Anderson, la mayor parte de esos residuos termina en vertederos, con un costo anual estimado de 550 millones de dólares para la ciudad.

“Mucho de lo que tiramos en Nueva York es empaque. Cuando compras un producto no tienes control sobre cómo viene empacado. Y cuando haces compras online hay cajas dentro de cajas, bolsas dentro de bolsas”.

El funcionario aseguró que el actual sistema depende demasiado de consumidores y trabajadores de saneamiento, mientras las empresas productoras prácticamente no asumen responsabilidad.

“Las corporaciones que se benefician de esta economía, no tienen incentivos para fabricar productos reutilizables o que generen menos desperdicio”, advirtió.

Anderson sostuvo que las leyes EPR ya han demostrado resultados positivos en otros sectores y podrían generar mayores tasas de reciclaje, reducción de emisiones contaminantes y ahorro fiscal para los municipios.

Crisis de residuos

Uno de los principales defensores de la iniciativa, el senador estatal Bryan Kavanagh sostuvo que el modelo actual de consumo ha convertido el desperdicio en una crisis ambiental estructural.

“Vivimos en una sociedad donde tomamos recursos naturales, los convertimos en productos y luego los desechamos, sin ningún esfuerzo significativo por manejar responsablemente el final de su ciclo de vida”, expresó.

Kavanagh criticó duramente a la industria del plástico y del empaque, argumentando que durante décadas las compañías han innovado para hacer productos más atractivos comercialmente, pero no para reducir toxicidad ni residuos.

“La industria insiste en que lo único que no puede hacer es fabricar empaques con menos plástico, menos toxicidad y manejar responsablemente esos materiales al final de su vida útil. En cambio, dejan la carga a los contribuyentes y a gobiernos locales como Nueva York”, acotó.

El senador recordó además que el estado ya ha aplicado esquemas similares de responsabilidad extendida en productos como electrónicos, alfombras, baterías y pinturas, y aseguró que ahora es el turno de los empaques.

“Esta es la forma más básica y contundente de enfrentar una verdadera crisis de residuos sólidos”, afirmó.

La PRRIA también es presentada por organizaciones ambientalistas como una medida de justicia ambiental. Los defensores de la ley argumentan que las comunidades de bajos ingresos y vecindarios históricamente marginados suelen cargar con el peso de estaciones de transferencia, contaminación y mala calidad del aire derivados del sistema de basura.

“Los vecindarios ricos pueden evitar muchos de estos impactos, pero las comunidades vulnerables siguen soportando la contaminación y las instalaciones de residuos”, denunció Grace Lee.

Los impulsores de la propuesta advirtieron que quedan apenas unas semanas para que la Legislatura estatal apruebe el proyecto antes del cierre de la sesión legislativa en Albany.

Efectos de la ley: