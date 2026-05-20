Clima de hoy en Chicago para este miércoles 20 de mayo

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 20 de mayo.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 4 durante la primera parte del día y del 6 a lo largo de la noche. Luego, se esperan más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:26 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:09 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 57 grados Fahrenheit (14ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 52 (11 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 6% por la mañana, 19% por la tarde y 6% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima