Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 21 al 27 de mayo

Roberto Carlos en el Radio City

El ícono internacional de la música Roberto Carlos, una de las voces más perdurables e influyentes en la historia de la música latina y brasileña, regresa a Nueva York este jueves 21 de mayo. Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Roberto Carlos ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y continúa siendo una voz fundamental de la música romántica a través de generaciones. El show ofrecerá una poderosa celebración de su legendario repertorio, presentando clásicos atemporales que han definido su arte durante décadas. En el Radio City Music Hall a las 8:00 pm. Boletos: www.ticketmaster.com.

Foto: Loud And Live

Daniel Tiger llega al Bronx Zoo

El Zoológico de El Bronx estrena “Daniel Tiger ‘s Neighborhood at the Bronx Zoo”, una experiencia inmersiva inspirada en la popular serie infantil de PBS KIDS creada por Fred Rogers Productions. La atracción abrirá al público desde este viernes 22 de mayo hasta el 7 de septiembre y combinará actividades interactivas, espectáculos y experiencias educativas enfocadas en la curiosidad, la imaginación y la protección de la vida silvestre. Diseñada para todas las edades y habilidades, la experiencia incluirá contenidos en inglés y español. Además de conocer más de 11 mil animales en las 265 acres del zoológico, los visitantes podrán disfrutar actividades exclusivas inspiradas en Daniel Tiger. Más información y boletos en: https://bronxzoo.com/daniel-tiger.

Foto: Terria Clay/WCS

“Baile Sonoro” en Repertorio Español

La reconocida bailaora española Olga Pericet estrenará en Nueva York “Baile Sonoro”, una propuesta flamenca contemporánea que explora la conexión entre cuerpo, música y movimiento. La temporada limitada se presentará desde este viernes 22 de mayo al 2 de junio en Repertorio Español (138 E 27th St). Sobre el escenario, Pericet comparte escena con el guitarrista José Manuel León y la cantaora Mercedes Cortés, en una experiencia descrita como un diálogo constante entre sonido y danza. La obra propone una reinterpretación contemporánea del recital flamenco tradicional, combinando rigor técnico y energía experimental. Información y boletos en: https://repertorio.nyc.

Foto: Rafael Sánchez

Estreno de la obra “Five Sessions”

La compañía Barrio Independent Productions presenta Five Sessions…A War in Therapy, una intensa obra del dramaturgo puertorriqueño Jaime Estades que explora las tensiones entre salud mental, desigualdad y poder en el Nueva York contemporáneo. Dirigida por Edward Torres, la pieza sigue cinco sesiones de terapia entre una joven psiquiatra y un trabajador al borde del suicidio, en una confrontación marcada por raza, clase y supervivencia. El elenco incluye a Iván Goris, Belange Rodríguez, Bill Blechingberg y Kyle Glenn. Se presentará desde este viernes 22 al 31 de mayo, en el Chain Theatre (312 W. 36th Street), con supertítulos en español. Boletos en: https://www.eventbrite.com.

Foto: Cortesía

Arranca “Shakespeare for the City”

“Shakespeare for the City”, la iniciativa de The Public Theater, ofrecerá funciones y actividades culturales sin costo en distintos puntos de la ciudad a partir de este viernes 22 de mayo al 8 de septiembre. Durante el verano se presentarán producciones gratuitas de tres obras de William Shakespeare: Romeo & Juliet, este viernes 22 en The Delacorte Theater enCentral Park; The Winter’s Tale, esta obra llegará a partir del 25 de julio con una historia de amor, traición y destino ambientada entre Sicilia y Bohemia y As You Like It, la comedia romántica estrenará el 4 de junio.Más información y calendario de funciones en: https://publictheater.org.

Escena de “Romeo y Julieta”.Foto: Joan Marcus

DanceAfrica celebra la cultura de Uganda

La energía, el ritmo y la tradición de Uganda llegarán a Nueva York con el regreso de DanceAfrica, que celebrará su edición número 49 del 22 al 25 de mayo en el Howard Gilman Opera House, dentro del complejo cultural Brooklyn Academy of Music (30 Lafayette Ave, Brooklyn) . Bajo la dirección artística de Abdel R. Salaam, el espectáculo de este año llevará por título Uganda: Umoja/Mirembe/Obulungi (Unity/Peace/Beauty), una celebración de las tradiciones musicales y dancísticas ugandesas. El programa contará con la participación de la reconocida Ndere Troupe, junto a Asase Yaa African American Dance Theater, los DanceAfrica Spirit Walkers y el ensamble juvenil de artes de The Billie. Además de las funciones, el festival ofrecerá una experiencia cultural completa con bazares al aire libre, gastronomía africana, moda, artesanías, talleres, clases de danza, fiestas nocturnas y proyecciones cinematográficas de FilmAfrica. Para boletos, visite: https://www.bam.org/danceafrica26.

Festival de Cine Africano en Brooklyn

El New York African Film Festival tendrá una importante programación en Brooklyn desde este viernes 22 al 28 de mayo en el BAM Rose Cinemas ( 30 Lafayette Ave, Brooklyn, como parte de FilmAfrica, dentro del festival DanceAfrica. Curado por African Film Festival, Inc., el programa pone el foco en el cine ugandés y en narrativas del continente africano y su diáspora. La selección incluye la cinta “María Antonia”, ambientada en la Habana prerrevolucionaria, la película sigue la vida de una mujer afro-cubana independiente que desafía las normas sociales, enfrentándose a la pobreza, el machismo y los códigos morales de su entorno. La proyección contará con subtítulos en inglés. Más información: https://www.bam.org/film/2026/filmafrica.

‘Flower Power’ florece en el Jardín Botánico

El New York Botanical Garden (2900 Southern Boulevard, Bronx) presenta “Flower Power”, una exposición multidisciplinaria que celebra a las flores como símbolos de paz, amor y conexión con la naturaleza. La muestra combina jardines vibrantes, instalaciones monumentales, pinturas, fotografías y pósters inspirados en las décadas de 1960 y 1970, incluyendo obras del ícono del pop art Andy Warhol. También participan artistas como Milton Glaser, Joe Brainard y Carlos Irizarry. La exposición estará abierta desde este sábado 23 de mayo al 18 de octubre. Entradas disponibles enhttps://www.nybg.org.

Cortesía

Noche de risas en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts presentará el espectáculo “The Comedy Kings” este sábado 23 de mayo a las 8:00 p.m., reuniendo a cinco reconocidos comediantes para una noche cargada de humor y energía en vivo. El show contará con las actuaciones de Joe Torry, Talent Harris, Capone y Joe Clair, bajo la conducción del humorista AG White. El espectáculo promete rutinas dinámicas, improvisación y una interacción constante con el público. La presentación se realizará en el campus de Lehman College (250 Bedford Park Boulevard West,Bronx). Para más información y boletos, visite: https://www.lehmancenter.org/events/comedy-kings.

Cortesía Lehman Center

Bachata, poesía e historia en el Bronx Music Hall

Este sábado 23 de mayo se celebrará Bronx Rising! The Lyricism of Bachata, un simposio dedicado a explorar las letras, la historia y el impacto cultural de la bachata en República Dominicana y su diáspora. El evento reunirá a académicos, poetas y músicos en una jornada de conversaciones, música y baile. Entre los invitados destacan Wilfredo Burgos-Matos, la poeta Scarlet Gomez, el grupo Joselito Sentimiento & Los Sabrosos de la Bachata y el guitarrista Yasser Tejada. La programación incluye paneles de poesía, clases de baile y concierto en vivo. De 3:00 a 9:00 pm en el Bronx Music Hall (438 East 163rd Street, Bronx) Información:https://bronxmusichall.org.

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El Loisaida Festival se toma el Lower East Side

El tradicional Loisaida Festival regresa este domingo 24 de mayo para inaugurar de manera no oficial el verano en Nueva York con música, arte, gastronomía y actividades familiares en el Lower East Side (Avenida C, entre las calles 5 y 12). La edición 39 del festival se realizará a lo largo de la Avenida C, entre las calles 5 y 12, bajo el tema “Our AmeRícan Thing”, inspirado en el legado del poeta puertorriqueño Jesús ‘Tato’ Laviera. El evento contará con desfiles, presentaciones musicales, teatro comunitario y espacios culturales como el Artisan Block. Entre los artistas invitados destacan Caridad ‘La Bruja’ de la Luz y el bajista John Benítez. También habrá actividades educativas para niños. Desde las 11:00 am. Más información: https://loisaida.org.

Foto: Melvin Audaz

Show de talento joven en el Radio City

El tradicional Garden of Dreams Talent Show regresará el 26 de mayo a las 7:00 pm al Radio City Music Hall, reuniendo a más de 150 jóvenes artistas del área triestatal en una noche llena de música, baile y emoción. El espectáculo, organizado por Garden of Dreams Foundation y Madison Square Garden Entertainment, será gratuito y abierto al público con reservación previa. Participarán jóvenes provenientes de 25 organizaciones comunitarias, entre ellas Make-A-Wish, Children’s Aid y Memorial Sloan Kettering Cancer Center. El programa incluirá presentaciones vocales, números de danza y actuaciones instrumentales, acompañadas por celebridades y atletas invitados. Para boletos y más información, visite: http://radiocity.com/talentshow.

Foto: Cortesía MSG Entertainment

Yoga gratis regresa a Bryant Park

El popular programa Bryant Park Yoga vuelve este verano a Bryant Park con clases gratuitas al aire libre del 27 de mayo al 16 de septiembre. La iniciativa, presentada por Halara, celebrará su edición número 23 ofreciendo sesiones dos veces por semana para participantes de todos los niveles. Las clases se realizarán los martes a las 10 am en la Upper Terrace y los miércoles a las 6 pm sobre el césped principal del parque. Instructores y líderes de retiros de yoga reconocidos en Nueva York dirigirán prácticas que incluirán estilos como Vinyasa, ejercicios meditativos y rutinas enfocadas en bienestar y movimiento consciente. Además de las clases, Halara presentará activaciones especiales en algunas sesiones, incluyendo experiencias interactivas y demostraciones de productos deportivos. Más información: bryantpark.org.

Foto: Joseph-Buscarello

En Broadway: Celebrity Autobiography

Hay espectáculos que entretienen y otros que simplemente desatan carcajadas imparables. Celebrity Autobiography pertenece, sin duda, a la segunda categoría. La exitosa comedia que llegó a Broadway convierte las memorias de celebridades en un show hilarante donde actores, comediantes y figuras de la televisión leen en vivo fragmentos absolutamente absurdos… y lo más increíble es que todo fue escrito de verdad por famosos. Resulta casi imposible creer que algunas de las frases que se escuchan salieron de autobiografías reales. Esa incredulidad es precisamente parte del encanto del espectáculo.

El público ríe sin descanso durante los 90 minutos y, en más de una ocasión, los propios actores no logran contener la risa mientras interpretan los textos. Esa espontaneidad hace que cada función se sienta única y refrescante. El elenco especial encabezado por Scott Adsit, Mario Cantone, Jackie Hoffman, Nia Vardalos, Rita Wilson, Ben Mankiewicz y los creadores Eugene Pack y Dayle Reyfel, entre otros invitados sorpresa, aporta una energía caótica y deliciosa que convierte la experiencia en una fiesta teatral.

Para quienes no suelen disfrutar de los musicales tradicionales de Broadway, Celebrity Autobiography es una alternativa fresca, ligera y sumamente divertida. Un espectáculo inteligente que demuestra que la realidad puede ser mucho más cómica que la ficción. En el Shubert Theatre (225 W 44th St). Boletos: https://celebrityautobiography.com.