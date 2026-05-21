EPA asigna $11.4 millones para mejorar el agua en comunidades desventajadas de Puerto Rico

SAN JUAN – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció este martes que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha otorgado $11,407,000 dólares en nuevos fondos bajo el programa “Emerging Contaminants in Small or Disadvantaged Communities” (EC-SDC).

“Estos fondos nos permiten fortalecer nuestros sistemas de agua potable, modernizar infraestructura esencial y responder de forma más efectiva a la presencia de contaminantes emergentes en nuestras comunidades”, sostuvo en un comunicado la mandataria.

Estos fondos estarán dirigidos a atender la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas comúnmente como “químicos permanentes” por su resistencia a degradarse, así como otros contaminantes emergentes en sistemas de agua potable en Puerto Rico.

Este programa forma parte de una estrategia integral de la EPA para proteger la salud pública y asegurar agua potable segura para todas las comunidades.

Por su parte, el administrador regional de la EPA, Michael Martucci, dijo que toda persona en Puerto Rico “merece tener la confianza de que el agua que sale de su grifo es segura“.

“Este financiamiento les brinda a las comunidades de Puerto Rico más herramientas para realizar pruebas de PFAS y otros contaminantes emergentes, planificar soluciones a largo plazo y llevar a cabo las mejoras de infraestructura necesarias para proteger la salud pública”, añadió Martucci.

En este sentido, González Colón agradeció al presidente Donald J. Trump, al administrador de la EPA Lee Zeldin y al administrador regional Michael Martucci por su apoyo a Puerto Rico y por “atender con urgencia este asunto crítico”.

El programa EC-SDC representa una inversión nacional de $1,000 millones de dólares para ayudar a comunidades a enfrentar contaminantes emergentes en el agua potable.

Con esta asignación, la EPA ha puesto a disposición un total de $5,000 millones en cinco años a través de este programa.

Además, existen más de $6,500 millones disponibles en financiamiento a bajo interés mediante el programa “Water Infrastructure Finance and Innovation Act” (WIFIA), que también puede utilizarse para atender estos contaminantes.

La inversión a esta escala ayuda a reducir costos de tratamiento, mejorar la toma de decisiones de los sistemas de agua, y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías para la eliminación de contaminantes.

Asimismo, la iniciativa “PFAS OUTreach” (PFAS OUT) de la EPA continúa trabajando directamente con comunidades y sistemas de agua para reducir la exposición a estos contaminantes, especialmente en zonas rurales y comunidades con menos recursos.

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