Gobierno de Trump incorpora a 82 nuevos jueces de inmigración para acelerar casos de deportación

El Departamento de Justicia concretó la incorporación de 82 nuevos jueces federales de inmigración con el fin de acelerar las resoluciones de los expedientes de deportaciones de EE.UU., según notificaron fuentes de la institución.

El grupo integrado consta de 77 magistrados permanentes y cinco temporales. El nombramiento representa la promoción más numerosa registrada en la historia del departamento, según funcionarios citados por CBS News.

Las contrataciones se producen después de que la administración del presidente Trump removiera de sus cargos a decenas de jueces de inmigración durante el último año. El total de estos funcionarios disminuyó de más de 700 al inicio del mandato a menos de 600 a comienzos de este año.

El Departamento de Justicia precisó que ha sumado 153 jueces permanentes para el año fiscal 2026, iniciado en octubre de 2025.

Perfil y funciones de los nuevos integrantes

Los jueces de inmigración operan bajo el poder ejecutivo y deciden la permanencia o expulsión de los ciudadanos extranjeros. De acuerdo con los datos biográficos oficiales, la mayoría de los seleccionados ejercieron previamente como fiscales, miembros de las fuerzas armadas o abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante la actual gestión, el Departamento de Justicia dictó órdenes que acotan las condiciones para otorgar asilos políticos, beneficios humanitarios o libertades bajo fianza a los extranjeros bajo custodia del ICE. Asimismo, el gobierno federal utilizó el término “jueces de deportación” en convocatorias laborales recientes.

Posiciones de funcionarios sobre las incorporaciones

El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió las incorporaciones vinculándolas con las políticas fronterizas de la Casa Blanca, al afirmar que están comprometidas a restablecer un cuerpo de jueces de inmigración dedicado a restaurar el estado de derecho en el sistema de inmigración del país.

“Esto solo ha sido posible gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump y a su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras”, apuntó Blanche.

Por su parte, el director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Greg Chen, criticó el enfoque de las designaciones y el contenido de los anuncios de empleo:

“Actuar como instrumentos de aplicación de la ley, no como jueces imparciales”, declaró Chen. “No son justos ni independientes como esperamos, sino que están completamente controlados por un presidente que los ha despojado de poder y los está utilizando para ejecutar su campaña de deportaciones masivas”.

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