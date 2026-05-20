Sierra Leona acepta migrantes deportados de EE.UU. tras millonario acuerdo

La política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump volvió a generar cuestionamientos internacionales luego de que Sierra Leona recibiera a nueve migrantes deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral para aceptar personas deportadas de terceros países.

La llegada de los migrantes fue confirmada por el Ministerio de Información de la nación africana, que precisó que los deportados provienen de Ghana, Guinea, Senegal y Nigeria. Según el gobierno local, todos permanecen bajo resguardo temporal mientras reciben alojamiento, alimentación y atención médica.

Sierra Leona acepta deportados con apoyo económico de EE.UU.

El canciller Timothy Kabba informó que el convenio firmado con Washington contempla únicamente la recepción de ciudadanos originarios de África Occidental. Además, señaló que el programa cuenta con respaldo financiero estadounidense por $1.5 millones de dólares.

Las autoridades locales detallaron que la empresa privada Kenvah Solutions fue contratada para administrar la estancia temporal de los deportados, quienes permanecerán en el país por un periodo de hasta 14 días, aunque en situaciones excepcionales podría extenderse a 30.

El plan establece un límite mensual de 25 personas y un máximo anual de 300 deportados.

Organizaciones y abogados cuestionan los acuerdos migratorios

La estrategia de enviar migrantes a terceros países ha sido señalada por defensores de derechos humanos y especialistas en inmigración, quienes advierten posibles riesgos legales y humanitarios.

La abogada Alma David, del despacho Novo Legal Group, explicó que varias deportaciones previstas hacia Sierra Leona fueron detenidas poco antes de despegar desde Estados Unidos.

Uno de los casos involucró a una mujer cuya expulsión fue suspendida por un juez federal estadounidense después de que, presuntamente, no se le permitiera solicitar protección bajo la Convención contra la Tortura, mecanismo contemplado en la legislación migratoria, de acuerdo con lo publicado por la agencia AP.

Estados Unidos amplía red de países receptores

Sierra Leona forma parte de un grupo de países africanos que han firmado acuerdos con Estados Unidos para recibir migrantes deportados. Entre ellos se encuentran Congo, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Eswatini, Ghana y Camerún.

Algunos de estos gobiernos han sido señalados por organismos internacionales debido a antecedentes relacionados con prácticas represivas y violaciones a derechos humanos.

Documentos del Departamento de Estado de EE.UU. muestran que varios países han recibido apoyo económico millonario como parte de estos convenios, aunque gran parte de los acuerdos no ha sido revelada públicamente.

América Latina también participa en acuerdos de deportación

La política de recepción de deportados no se ha limitado al continente africano. Países como Costa Rica, Honduras y República Dominicana también han aceptado recibir personas expulsadas desde Estados Unidos pese a no ser sus países de origen.

Recientemente, un juez federal ordenó el retorno de una mujer colombiana deportada al Congo, después de que las autoridades de ese país rechazaran recibirla argumentando que no podían atender adecuadamente sus necesidades médicas.

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