China confirma que trabajará con EE.UU. para prorrogar tregua comercial pactada en 2025

El Ministerio de Comercio de China informó este miércoles que establecerá mecanismos de cooperación con Estados Unidos con el fin de extender la tregua económica bilateral acordada en octubre de 2025 en Kuala Lumpur, luego de la reciente visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

A través de un comunicado oficial, el ministerio precisó que los equipos de trabajo de ambas naciones “mantendrán una comunicación y consultas estrechas” con el fin de concretar la prórroga de los convenios vigentes, los cuales calificó de “gran importancia” para los nexos financieros entre las dos potencias.

Alcance de las condiciones arancelarias y comerciales

De acuerdo con el pacto inicial, que ratificado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping durante un encuentro posterior en Busan, Corea del Sur, señaló que habrá una suspensión provisional de barreras impositivas y restricciones tecnológicas recíprocas. El Ministerio de Comercio apuntó que este acuerdo congeló hasta el 10 de noviembre de 2026 la aplicación de aranceles y normativas de control sobre exportaciones e investigaciones navales, informó la agencia EFE.

La planificación contempla el diseño de un Consejo de Comercio y un Consejo de Inversiones. A través de estas herramientas, los gobiernos evalúan una rebaja mutua de aranceles aplicable a productos de “igual escala”, con un valor estimado de $30,000 millones de dólares para la economía de ambos paúses. El objetivo de las autoridades es sustituir el modelo de “respuesta a crisis” por una “gestión institucionalizada” de los desacuerdos comerciales.

Acuerdos en los sectores agrícola y aeronáutico

Asimismo, Estados Unidos eliminará la retención automática implementada desde 2008 a los productos lácteos de origen chino y revisará las limitaciones a tres tipos de alimentos acuáticos. Entretanto, China reactivará el registro de proveedores estadounidenses de carne vacuna, y además suspenderá los bloqueos por gripe aviar en los estados que cumplan con los perfiles sanitarios requeridos.

Con respecto al sector aeronáutico, el documento oficial de la cartera comercial ratifica que la aviación china “incorporará” 200 aviones Boeing “según sus necesidades”. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos asegurará el despacho continuo de motores y componentes para estas unidades, compromiso que ya había sido recolectado por la Casa Blanca.

La tregua económica se produce luego de las reuniones de trabajo desarrolladas entre Trump y Xi, orientadas a estructurar la agenda bilateral bajo un concepto de “estabilidad estratégica constructiva”.

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