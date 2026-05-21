Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este jueves 21 de mayo

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 21 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 4 durante el día y del 11 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 13.67 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 05:25 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:10 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Se estima que la temperatura máxima sea de 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 52 (11 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 67% por la mañana, 92% por la tarde y 67% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima