Trump revierte su postura y anuncia el envío de 5,000 soldados a Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció este jueves el despliegue de 5,000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán.

Trump explicó en su red Truth Social que tomó la decisión en honor al presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki, quien asumió el cargo en agosto del año pasado y es considerado cercano al mandatario estadounidense.

“Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, dijo.

Trump hizo este anuncio tras la decisión de las últimas semanas de reducir los efectivos estadounidenses en bases europeas en represalia por la negativa de los aliados de la OTAN a involucrarse militarmente en la guerra de Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

La semana pasada, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4,000 efectivos que se dirigía a Polonia, como parte de una reconfiguración de su presencia militar en Europa.

A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba 5,000 soldados de Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga, en un plazo de entre seis y doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, que cuestionaban la estrategia de Washington respecto a Irán.

El pasado martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, negó que su país fuera a reducir las tropas en Polonia y afirmó que se trataba de un retraso, que justificó por la necesidad de “redistribuir algunos recursos” para maximizar la seguridad.

El anuncio de Trump coincide con la reunión este jueves y viernes de los ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia, marcada por el aumento del gasto militar europeo y por la reducción de efectivos estadounidenses en el continente.

Al despegar hacia Suecia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a la prensa que Trump está “decepcionado” y “muy molesto” por la posición de los aliados, entre ellos España, en relación con la guerra de Irán.

“La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso”, afirmó.

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