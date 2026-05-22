Alerta por retrasos y cancelaciones en aeropuerto LaGuardia de Nueva York: pista averiada al comenzar feriado Memorial Day

Justo cuando está comenzando el feriado Memorial Day, considerado el inicio de las vacaciones de verano en EE.UU., el aeropuerto LaGuardia (LGA) de Nueva York está experimentando retrasos y cancelaciones de vuelos debido a una pista averiada.

El tráfico de salidas está sufriendo un retraso de una hora y media y las llegadas de vuelos se están demorando unos 15 minutos, indicó Daily News.

Los trabajos de reparación de la pista 4/22 -una de las dos principales del aeropuerto- comenzaron el miércoles y al momento se espera que se prolonguen por lo menos hasta las 6 a.m. del sábado. Funcionarios de la Autoridad Portuaria (PANYNJ) informaron este viernes que los equipos han estado realizando inspecciones ininterrumpidas en la pista y han identificado algunas áreas que suscitan preocupación, lo que obliga a mantenerla cerrada .

Específicamente la Autoridad Portuaria se ha fijado como meta las 6:00 a.m. del sábado para finalizar las inspecciones y reparaciones, indicó ABC News. Mientras se insta a los viajeros a consultar con su aerolínea para verificar el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Los funcionarios de la Autoridad Portuaria afirman que continuarán revisando minuciosamente cada pulgada del área afectada hoy viernes para garantizar la seguridad área.

“Nuestro personal descubrió un hueco como parte de sus inspecciones rutinarias. Seguimos utilizando radares de penetración terrestre y extrayendo muestras de núcleo para detectar cualquier cavidad adicional”, declaró Kathryn Garcia, Directora Ejecutiva de la PANYNJ.

Un equipo de trabajo descubrió el orificio alrededor de las 11:00 a.m. del miércoles, durante una inspección matutina rutinaria del campo de aviación. Y mientras un equipo de reparación trabajaba para solucionar el problema, se descubrieron otras incidencias, señalaron funcionarios del aeropuerto.

No se ha informado si el personal del aeropuerto llevará a cabo en los próximos días las mismas inspecciones exhaustivas en la Pista 13/31, la otra principal del terminal. “Inspeccionamos las pistas con regularidad; de hecho, así fue como se descubrió el hueco en primer lugar”, declaró un portavoz de la Autoridad Portuaria.