Cobran a Amazon más de $9 millones en multas por vehículos de reparto contaminando el aire de Nueva York

Amazon tuvo que pagar más de $9 millones de dólares en multas por mantener vehículos de reparto con el motor encendido sin estar en movimiento (idling) en la ciudad de Nueva York, anunció la alcaldía.

El Departamento de Finanzas de la ciudad activó a principios de este año un plan para abordar el gran número de citaciones impagas por “idling” relacionadas con vehículos que operan para Amazon. La empresa minorista, junto con sus contratistas de reparto, colaboró ​​para recuperar las multas pendientes, acotó PIX11 News.

«Amazon tiene un valor de $2 billones de dólares. Sin embargo, no se dignó a pagar los millones de dólares que acumuló en multas impagas mientras sus camiones contaminaban ilegalmente nuestro aire y obligaban a los neoyorquinos a respirar sus gases de escape», declaró el alcalde Zohran Mamdani en un comunicado.

La normativa municipal establece que a la mayoría de los vehículos no se les permite mantener el motor encendido durante más de tres minutos mientras están estacionados, detenidos o parados. La ley tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica nociva, mejorar la salud pública y combatir el cambio climático.

La alcaldía recuerda a los neoyorquinos que pueden denunciar las infracciones por “idling” a través del 311 o mediante el Programa de Quejas del Departamento de Protección Ambiental.

Un portavoz de Amazon respondió a las multas con la siguiente declaración: «Hemos trabajado con los funcionarios de la ciudad para resolver estas multas; muchas de ellas no llegaron a los socios de servicios de reparto cuyos vehículos fueron citados, debido a fallos en el sistema de seguimiento de las infracciones. Desde entonces hemos establecido un nuevo proceso para ayudar a garantizar que las posibles infracciones futuras lleguen a las partes correspondientes. Esperamos con interés continuar nuestra labor en la ciudad de Nueva York, lo que incluye iniciativas como la expansión de nuestros programas de bicicletas de carga eléctrica, furgonetas de reparto eléctricas y repartidores a pie, los cuales respaldan la entrega de pedidos a los clientes».