Chicago: el tiempo para hoy viernes 22 de mayo

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 22 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25 durante el día y del 90 a lo largo de la noche. Luego, habrá cielos nubosos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:24 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:11 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. La temperatura máxima estimada será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 55 (13 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 20% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima