Demócratas hispanos condenan nueva política migratoria de Trump que obliga a salir del país para pedir la ‘green card’

El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos condenó este viernes la decisión de la administración del presidente Donald Trump de exigir a los migrantes con estatus temporal que abandonen el país y tramiten la residencia permanente desde el extranjero.

La medida, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, establece que los extranjeros con visas temporales, incluidas las de trabajo, estudio o turismo, deberán regresar a sus países de origen y acudir a un consulado estadounidense para solicitar la conocida ‘green card’.

“Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos”, declaró el congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano, en un comunicado.

Advirtió que la decisión “hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verse obligadas a salir del país”.

El legislador añadió que la medida impacta a múltiples perfiles de migrantes. “Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, y a otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración”, afirmó.

De acuerdo con USCIS, la nueva disposición se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual contempla este procedimiento, según la agencia, aunque no habría sido aplicada de manera estricta por administraciones anteriores.

Actualmente, los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos con visas temporales pueden solicitar un ajuste de estatus dentro del país si califican para la residencia permanente por matrimonio, empleo o reunificación familiar.

Durante ese proceso, pueden permanecer en territorio estadounidense mientras esperan la resolución, que en muchos casos puede tardar años.

Sin embargo, el plan de la administración Trump busca modificar ese esquema y obligar a los solicitantes a salir del país para completar el trámite en consulados estadounidenses, salvo en circunstancias excepcionales que aún no han sido detalladas.

Las disposiciones abarcan múltiples categorías de visas de no inmigrante, entre ellas las B-1 y B-2, utilizadas para viajes de negocios o turismo; las F-1 y M-1, destinadas a estudiantes; y visas de trabajo temporal como la H-1B para empleos especializados, así como las H-2A y H-2B para labores agrícolas y no agrícolas.

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