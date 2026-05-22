Guardiola se va del Manchester City: ¿Cuántos títulos ganó en 10 años?

Pep Guardiola anunció que se va del Manchester City luego de 10 años en la Premier League, club dónde ganó todos los torneos posibles y se va como una leyenda del club.

“Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí 10 años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido no sólo hoy, sino todos estos años”, dijo Guardiola en rueda de prensa, que fue preguntado por cuándo tomó la decisión de marcharse.

“Es un proceso que he sentido por un tiempo. El club ha respetado mi decisión. Sentía que tenía que vivir mi vida y ver qué pasa. El club necesita un nuevo entrenador, una nueva energía y empezar un nuevo capítulo”, indicó.

¿Cuántos títulos ganó Pep Guardiola con el Manchester City?

Guardiola ganó un total de 20 títulos con los Citizens durante su gran carrera de 10 años en el club de Manchester.

Su primer título fue un doblete con la Premier League en la temporada 2017-2018 y la Copa de la Liga (Carabao Cup) en ese mismo año.

El técnico catalán ganó la Premier League en seis ocasiones, el segundo entrenador con más campeonatos de Inglaterra, solo por detrás de Sir Alex Ferguson.

Después de muchos intentos, Guardiola consiguió ganar la UEFA Champions League en la temporada 2022-2023 con una victoria 1-0 ante el Inter Milán.

Pep también perdió una final de la Champions ante el Chelsea y quedó en semifinales ante el Real Madrid.

Así es el total de títulos de Pep Guardiola con Manchester City

6x Premier League: 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024.

5x Copa de la Liga: 2018, 2019, 2020, 2021 y 2026.

3x FA Cup: 2019, 2023 y 2026.

3x Community Shield: 2019, 2020 y 2025.

1x Mundial de Clubes: 2024

1x Supercopa de Europa: 2024

1x Champions League: 2023

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