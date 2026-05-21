Así quedó el palmarés de Cristiano Ronaldo tras ganar la Saudi Pro League con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo sumó un nuevo hito histórico a su legendaria carrera tras proclamarse campeón de la Saudi Pro League 2026 con el Al Nassr.

El astro portugués, que celebró el campeonato anotando un doblete en la victoria por 4-1 frente al Damac, salda así uno de sus grandes desafíos pendientes desde su mediático desembarco en el fútbol de Oriente Medio, levantando su primer título de liga en territorio saudí.

A sus 41 años, CR7 mantiene intacta su vigencia y amplía su palmarés acumulando un total de 37 trofeos oficiales a lo largo de su trayectoria (una cifra que incluye competiciones con debates estadísticos como el Campeonato de Clubes Árabes o finales que no disputó por lesión).

Con este campeonato liguero, el delantero certifica su idilio con el triunfo, habiendo conquistado al menos un título con cada una de las camisetas que ha defendido a nivel profesional: Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la selección absoluta de Portugal.

Listado completo de títulos de CR7

Sporting de Lisboa (1): Supercopa de Portugal (2003)

Manchester United (10): Premier League (2007, 2008, 2009), UEFA Champions League (2008), Mundial de Clubes de la FIFA (2009), FA Cup (2004), Carabao Cup / EFL Cup (2008, 2009), Community Shield (2007, 2008)

Real Madrid (16): UEFA Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), LaLiga (2012, 2017), Mundial de Clubes de la FIFA (2015, 2017, 2018), Supercopa de Europa (2015, 2016, 2018), Copa del Rey (2011, 2014), Supercopa de España (2013, 2018)

Juventus (5): Serie A (2019, 2020), Copa de Italia (2021), Supercopa de Italia (2019, 2021)

Al-Nassr (2): Campeonato de Clubes Árabes (2023), Saudi Pro League (2026)

Selección de Portugal (3): Eurocopa (2016), UEFA Nations League (2019, 2025)

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