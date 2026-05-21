Al Nassr de Cristiano Ronaldo se corona campeón en Arabia Saudí

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Liga de Arabia Saudí, el primer título de CR7 en este país. El Al Nassr conquista su décima liga y Ronaldo brilló con un doblete en el triunfo 4-1 sobre Damac.

El portugués, recientemente convocado para disputar su sexto Mundial, logró su primer título en Arabia y el número 36 de toda su carrera. Hasta la fecha, con el cuadro de Riad tan solo había ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023, una competición no reconocida por la FIFA.

Al Nassr, que no se proclamaba campeón de liga desde 2019, se impuso con contundencia en la última jornada de la Saudí Pro League, a la que llegó líder con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

Al Nassr y Cristiano Ronaldo no dejaron escapar el título

Esta era la segunda oportunidad del Al Nassr de proclamarse campeón de la Liga Saudí. La primera la malogró después con un error garrafal de Bento que acabó en autogol en la última jugada del clásico frente al Al-Hilal (1-1) la semana pasada.

Los de Jorge Jesús lograron sacudirse los nervios frente al Damac por medio del balón parado. En el minuto 34, Sadio Mané apareció en el borde del área chica para cabecear a la red rival un córner lanzado por Joao Félix, que sumó una nueva asistencia, y acercar a Al Nassr al título.

"THE MOST FAMOUS NO. 7 OF THEM ALL!" 🗣️



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Kingsley Coman pareció encarrilar el encuentro y el campeonato en el minuto 52 con un gran zurdazo desde la frontal que se coló pegado al poste derecho, pero cuatro minutos más tarde Morlaye Sylla convirtió un penalti para el Damac que el colegiado pitó por mano de Simakan, situando el 2-1 en el luminoso.

Tuvo que aparecer a sus 41 años, Cristiano Ronaldo con un gol de falta directa (min. 63) que superó a la barrera por fuera y se coló por el palo más alejado de la portería de Kewin.

En el minuto 81, la estrella lusa puso el broche a la victoria de Al Nassr al hacer bueno un balón muerto en el área chica para fusilar el primer palo de Kewin, firmando un doblete que elevó a su equipo hacia el título.

CR7 BRACE! 🐐



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El exdelantero del Real Madrid finalizó la campaña en tercera posición de la tabla de goleadores de la liga saudí con 28 tantos. El astro portugués acumula un total de 973 goles, lo que lo deja a tan solo 27 de su reto personal de alcanzar los 1,000.

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