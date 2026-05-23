Múltiples disparos se escucharon en las inmediaciones de la Casa Blanca

La Casa Blanca fue puesta este sábado bajo cierre de seguridad, después de que se escuchara una serie de disparos en las inmediaciones. Los sonidos los captaron reporteros que se encontraban informando en ese momento en vivo sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El Servicio Secreto dijo que investigaba las detonaciones efectuadas a las afueras del complejo de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

“Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, adelantó en su cuenta de X la agencia federal.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Los sonidos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a una reportera a agacharse y buscar refugio.

Los miembros del cuerpo de prensa que se encontraban informando en el Jardín Norte de la sede del Ejecutivo estadounidense sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca.

Una vez dentro, se indicó a los reporteros que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban “¡tírense al suelo!” y alertaban sobre “disparos”, detalló CNN.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados mientras se desplazaban por la zona del jardín y bloquearon el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

El hecho se registra casi un mes después que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.