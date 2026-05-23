Ni trigo ni complicaciones: receta de pancitos de avena y mozzarella

Los panes de avena son una alternativa económica y saludable a los elaborados con harina de trigo. Los puedes preparar en casa con una sencilla receta que tendrás lista en media hora y sin mayores complicaciones. Solo debes seguir un fácil paso a paso para disfrutarlos.

La receta original es de Facilismo con Bedith y combina ingredientes que ya tienes en casa, teniendo como estrella a la avena sin gluten y otros alimentos proteicos como el queso mozzarella y los huevos.

Avena

La avena es rica en fibra que al llegar al intestino actúa como prebiótico. Crédito: Shutterstock

La avena es un carbohidrato con un valor energético de 389 kcal por cada 100 gramos y se convierte en el pilar de los carbohidratos complejos aportando 66.3 gramos, acompañados de 16.9 gramos de proteína, 6.9 gramos de grasas y 10.6 gramos de fibra insoluble. El gran valor de este alimento son los beta-glucanos, de acuerdo con el registro de Nutrition Value.

Queso mozzarella

El queso mozzarella bajo en grasa aporta 254 kcal, 24.3 g de proteína de alto valor biológico, 15.9 g de grasas y 2.8 g de carbohidratos sin fibra, posicionándose como una magnífica fuente de calcio y fósforo, cuyo contenido final siempre va a depender de si se elige la versión entera o parcialmente descremada.

Huevo

El perfil nutricional de los huevos los hace un ingrediente ideal para consumirlo a diario. Crédito: Shutterstock

Los estudios indican que 100 gramos de huevos aportan 147 kcal, 12.6 gramos de proteína, 9.9 gramos de grasas y apenas 0.8 gramos de carbohidratos sin fibra. Son una fuente de proteína segura, además de aportar vitamina A, D, B12, hierro y colina, según los datos de FatSecret.

Ingredientes

150 gramos de avena (o su equivalente a 1 ½ tazas medidoras o 15 cucharadas soperas).

(o su equivalente a 1 ½ tazas medidoras o 15 cucharadas soperas). 100 gramos de queso mozzarella (o su equivalente a 1 taza medidora u 8 cucharadas soperas), además de un extra para decorar.

(o su equivalente a 1 taza medidora u 8 cucharadas soperas), además de un extra para decorar. 2 unidades de huevos (y, opcional, uno más batido para barnizar).

(y, opcional, uno más batido para barnizar). 2 cucharadas soperas de yogur griego (o leche de vaca, o bebida vegetal).

(o leche de vaca, o bebida vegetal). 2 cucharadas soperas de aceite de aguacate (o el de tu preferencia).

(o el de tu preferencia). 1 cucharadita de polvo de hornear .

. ½ cucharadita de sal.

Paso a paso para hacer panes de avena

Los panes de avena son una opción saludable y económica con ingredientes que tienes en casa.Lo primero que debes hacer es licuar las hojuelas de avena hasta convertirlas en una harina fina y homogénea. Reserva.

En un bol grande agrega los dos huevos y bátelos ligeramente; luego incorpora las dos cucharadas de yogur griego natural, el aceite de aguacate y mezcla bien hasta que se integren estos ingredientes.

Una vez tengas esta mezcla uniforme, le puedes agregar el queso mozzarella rallado bajo en grasa y la harina de avena que habías reservado.

Es importante integrar los ingredientes con movimientos suaves con la ayuda de una espátula de cocina. Incorpora el polvo para hornear junto con la sal, y continúa mezclando hasta obtener una masa suave, maleable y sin grumos.

Una vez que la masa esté lista, humedece primero tus manos con un toque de aceite para evitar que la mezcla se te pegue y comienza a dividir la masa en seis porciones iguales.

Forma bolitas con las palmas y colócalas en una bandeja para horno previamente forrada con papel vegetal o debidamente enmantecada. Si deseas un acabado dorado y profesional, barniza la superficie de las piezas con un poco de huevo batido y añade una pizca extra de queso mozzarella rallado sobre cada una.

Para el horneado: Precalienta a 175 °C (350 °F) durante un tiempo estimado de 20 a 25 minutos, dependiendo de la potencia de tu horno. Vigila el horneado hasta que estén dorados.

Si los vas a hornear en freidora de aire: Prográmala a 160 °C y cocina los pancitos durante 16 minutos o hasta que la cubierta adquiera ese tono dorado tan característico.

En ambos casos, retira, reserva y, una vez tibios, sirve y disfruta de estos deliciosos pancitos.

Sigue leyendo:

.Desayuna “postre” toda la semana: 7 recetas de avena horneada para un metabolismo sano

.La razón científica por la que la avena vence a la sémola en saciedad y proteína

.Controla tu azúcar: la avena como aliada para la diabetes y prediabetes