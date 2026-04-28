Desayuna “postre” toda la semana: 7 recetas de avena horneada para un metabolismo sano
La avena es un superalimento que mejora la salud metabólica con recetas deliciosas
La avena es un superalimento aliado de las funciones metabólicas por ser una fuente excepcional de fibra, además de aportar minerales y vitaminas esenciales. Este cereal sirve como el sustituto ideal de la harina de trigo en recetas de postres, una opción antiinflamatoria en la dieta. Con estas siete recetas funcionales, puedes transformar tu desayuno en un aliado para tu digestión.
Según estudios publicados por PubMed, el consumo regular de avena ofrece beneficios metabólicos y cardiovasculares, ayuda a reducir el colesterol y contribuye a mejorar la cognición. Para aprovechar estas propiedades, la creadora de recetas Puli Cocina comparte sus mejores versiones de avena horneada, opciones deliciosas e ideales para el desayuno o la merienda que te permiten organizar tu semana: se preparan una sola vez y tendrás porciones listas para varios días.
1. Avena horneada carrot cake
Esta es una adaptación saludable de la clásica torta de zanahoria que, en esta versión, no lleva huevos. Para prepararla, solo necesitas dos plátanos triturados, dos tazas de avena, proteína en polvo, polvo de hornear, canela, una zanahoria rallada, edulcorante o miel y una taza de leche (puede ser vegetal). Integra todo muy bien y, si deseas un toque crujiente, agrega unas nueces. Para la cocción, lleva al horno a 180°C por 40 minutos o utiliza la freidora de aire por 20 minutos. También puedes optar por el microondas si buscas rapidez.
2. Avena Horneada Chocotorta
Si buscas un toque de chocolate, esta opción es para ti. Se necesitan dos plátanos triturados, dos tazas de avena, proteína en polvo (opcional), dos cucharadas de cacao amargo, polvo de hornear, edulcorante o miel y dos tazas de leche vegetal. Hornea a 180°C por 40 minutos o en freidora de aire por 30 minutos. Para la Crema Chocotorta, mezcla dos cucharadas de queso crema o yogur griego con una de dulce de leche (preferiblemente sin azúcar). Como tip adicional: una vez fría, cubre con la crema y, si lo deseas, añade un poco de salsa de chocolate sin azúcar.
3. Avena Horneada Brownie
Disfruta de una versión de brownie saludable, rico en proteínas y diseñado para evitar picos de azúcar en sangre. Para esta receta, tritura dos plátanos, añade dos tazas de avena, proteína en polvo (opcional), dos cucharadas colmadas de cacao amargo, polvo de hornear, edulcorante o miel y dos tazas de leche. Para un extra de sabor, incorpora chips de chocolate sin azúcar y frutos secos. Hornea a 180°C por 40 minutos o en freidora de aire por 30 minutos. Termina con más chips por encima para lograr ese irresistible efecto fundido.
4. Avena horneada tiramisú
Una delicia con un sutil toque de café para una versión simplificada del postre italiano, ideal para comenzar el día con energía. Necesitas plátanos pisados, dos tazas de avena, proteína en polvo (opcional), polvo de hornear, edulcorante, una taza y media de leche y media taza de café fuerte. Cocina en el horno a 180°C por 40 minutos o en freidora de aire por 30 minutos. Para el topping, finaliza con un frosting de yogur griego o queso crema endulzado y espolvorea cacao amargo por encima.
5. Avena horneada de manzana
Un clásico que combina los beneficios de la avena y la manzana. En un molde, coloca dos tazas de avena, proteína en polvo (opcional), una cucharadita de polvo de hornear, canela, edulcorante y dos tazas de leche. Integra los ingredientes y añade una manzana cortada en rodajas finas, presionando ligeramente con un tenedor para sumergirlas en la mezcla. Lleva al horno a 180°C por 40 minutos o a la freidora de aire por 20 minutos.
6. Avena horneada cheesecake
Esta opción aporta proteína y frescura en un solo molde. Se prepara con dos plátanos triturados, dos tazas de avena, proteína en polvo (opcional), polvo de hornear, edulcorante y dos tazas de leche. Para lograr el efecto cheesecake, coloca por encima cucharadas de frutos rojos (o mermelada sin azúcar) y porciones de queso crema o yogur griego endulzado. Integra ligeramente para crear un veteado estético y hornea a 180°C por 40 minutos (o 20 en freidora de aire).
7. Avena horneada Snickers
Especial para los amantes de la combinación maní-chocolate. Comienza triturando dos plátanos, agrega dos tazas de avena, 60g de proteína en polvo, una cucharadita de polvo de hornear, dos tazas de leche, una cucharada de edulcorante y una cucharada de pasta de maní. Para el crunch, añade maní tostado y chocolate picado sin azúcar. Para la cobertura, mezcla queso crema con pasta de maní y endulzante al gusto. Cubre una vez horneado (40 min en horno o 20 min en freidora de aire).
