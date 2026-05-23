Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 23 de mayo

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir por las calles de Nueva York este sábado? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 98% durante el día y del 99% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 26% durante el día y del 26% en el curso de la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 9.32 mph durante la primera mitad del día y los 12.43 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:32 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:14 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 61 grados Fahrenheit (14 y 16 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 88% por la tarde y 94% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.