Selección del Congo deberá cumplir aislamiento antes de ir al Mundial 2026 por brote de ébola

La selección de la República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de ingresar a Estados Unidos para disputar la fase de grupos del Mundial 2026.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

La medida se adoptó tras confirmarse un brote de ébola en el país africano y apunta a evitar cualquier riesgo de contagio durante la competición.

“Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio. También hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o arriesgan no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, declaró Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

pic.twitter.com/0YE3HmWQRR



🚨🌍 BREAKING:



😳 Congo’s national team could reportedly MISS the World Cup unless strict health measures are followed.



⚠️ The squad must remain in isolation for at least 21 days before the tournament begins.



🦠 Andrew Giuliani, executive director of… — Pitch Wire (@wire_pitch) May 23, 2026

La decisión llevó a la selección congoleña a suspender sus entrenamientos en Kinsasa y trasladar su concentración a Bélgica, donde se instaló en Lieja para disputar el 3 de junio un amistoso frente a Dinamarca.

Luego, el plantel prevé viajar a España para enfrentar a Chile en La Línea de la Concepción el 9 de junio. Las autoridades sanitarias españolas analizan posibles medidas adicionales para ese partido.

Ningún integrante del equipo reside en el Congo

Todos los integrantes del combinado nacional, incluido el técnico francés Sébastien Desabre, residen fuera de la República Democrática del Congo y la mayoría juega en clubes europeos.

Entre ellos figuran Chancel Mbemba, defensor del Lille en Francia; Aaron Wan-Bissaka, lateral del West Ham United; y Yoane Wissa, delantero del Newcastle United.

El calendario del Mundial fija el debut de Congo el 17 de junio, en Houston, frente a Portugal. Luego el equipo se medirá con Colombia en Guadalajara el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.

Seguir leyendo:

Entradas del Mundial que sorteará Nueva York a $50 desatan nuevo choque con Nueva Jersey

Irán mueve su concentración del Mundial 2026 a México

RD Congo cancela entrenamiento al Mundial 2026 por miedo a brote de ébola