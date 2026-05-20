RD Congo cancela entrenamiento al Mundial 2026 por miedo a brote de ébola

La selección de República Democrática del Congo suspendió tres días de entrenamiento previo al Mundial 2026 y una despedida con los fanáticos en Kinshasa debido a un brote de ébola.

Las preparaciones al Mundial 2026 se realizarán en otro lado luego de un brote extraño de ébola conocido como Bundibugyo, una enfermedad que ha matado a más de 130 personas y ha afectado a 600 personas.

La Organización Mundial de la Salud la ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional.

“Había tres fases de preparación: una en Kinshasa para despedir al público, otra en Bélgica y España con dos partidos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España, y la tercera fase a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una fase: la de Kinshasa”, dijo un representante del equipo en declaraciones a AP.

Todos los jugadores congoleños y el entrenador francés del equipo, Sébastien Desabre, residen fuera del país centroafricano, y la mayoría de ellos juegan en Francia.

Hospitales del Este del Congo repletos por “casos sospechosos” de Ébola

Los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y epicentro de la epidemia de ébola declarada el pasado viernes, se encuentran “repletos” de casos sospechosos de esta enfermedad, informó este miércoles la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

“Estamos repletos de casos sospechosos, no tenemos espacio” es el mensaje que los centros de salud trasladan a la organización sanitaria cuando preguntan por espacio para enviar a posibles enfermos, explicó en un vídeo comunicado la responsable de emergencias de MSF, Trish Newport.

El equipo los derivó al hospital de Bunia, pero éste “los devolvió diciendo: ‘nuestra zona de aislamiento está llena de casos sospechosos, no tenemos espacio para ellos'”, relató Newport, quien cree que ese ejemplo sirve para “hacerse una idea de lo caótico que es todo ahora mismo”.

Este brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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